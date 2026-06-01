Radhamés Jiménez acusa al Gobierno de incumplir promesas y cuestiona uso de fondos de Aerodom

Radhamés Jiménez Peña durante un acto de juramentación de nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo en la provincia Independencia, donde cuestionó el cumplimiento de promesas del Gobierno. ( FUENTE EXTERNA )

El vicepresidente y coordinador político de la Fuerza del Pueblo, Radhamés Jiménez Peña, calificó al Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) como un "gobiernito" que, según afirmó, se ha caracterizado por realizar anuncios y promesas que no se concretan.

Durante un acto de juramentación de cientos de exdirigentes del PRM y de otras organizaciones políticas en la provincia Independencia, Jiménez sostuvo que existe una "decepción generalizada" entre la población debido al incumplimiento de los compromisos asumidos por las autoridades.

De acuerdo con una nota de prensa, el dirigente opositor se refirió específicamente al reciente anuncio del presidente Luis Abinader sobre una inversión de 20 mil millones de pesos para el desarrollo del municipio Boca Chica, señalando que se trata de la segunda ocasión en que se realizan promesas similares para esa demarcación.

Cuestiona fondos de Aerodom

"El primer anuncio se hizo en el año 2024, con los 775 millones de dólares recibidos de Aerodom, y lamentablemente todo se quedó en promesas", expresó.

Jiménez afirmó que el Gobierno ha actuado con improvisación y cuestionó el destino de los recursos obtenidos tras la extensión del contrato de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom).

"Supuestamente los 775 millones de dólares de Aerodom eran para construir un puente que uniera Santo Domingo Este y el Distrito Nacional. Hoy no tenemos ni puente ni asfalto, y nadie sabe dónde se invirtió ese dinero", manifestó.

Asimismo, aseguró que los recursos no fueron destinados a obras de desarrollo y sostuvo que se utilizaron para otros fines, incluyendo gastos relacionados con el proceso electoral de 2024.

"Ese dinero se invirtió en comprar las elecciones del año 2024, y en otros gastos superfluos que no contribuyen al desarrollo y sostenibilidad del país", señala el comunicado.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una actividad política en la que la Fuerza del Pueblo juramentó a nuevos miembros en la provincia Independencia, entre ellos dirigentes comunitarios, municipales y exmilitantes de otras organizaciones políticas.

Jiménez estuvo acompañado por varios miembros de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, entre ellos Noris Medina, Marco Cross y Franklin Peña.