El sistema de partidos políticos acusa un serio desgaste, según encuesta de ACD Media

Logos del PRM, PLD y Fuerza del Pueblo, los principales partidos de República Dominicana. ( DIARIO LIBRE )

El sistema de partidos dominicanos atraviesa un momento de desgaste estructural marcado por la desconfianza ciudadana, aunque el oficialismo mantiene una ventaja competitiva frente a una oposición dividida, según los resultados de la Encuesta Nacional de Opinión Pública de ACD Media, realizada del 23 al 25 de mayo con una muestra de 1,200 personas.

Uno de los hallazgos más significativos del estudio, divulgado hoy, es el debilitamiento de la identificación partidaria. El 55 % de los encuestados afirmó no simpatizar con ninguna organización política, mientras solo el 45 % dijo sentirse identificado con algún partido.

Entre quienes expresaron simpatía partidaria, el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) encabeza las preferencias con 22.6 %, seguido por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) con 10.9 % y Fuerza del Pueblo con 9.9 %. Los porcentajes confirman el predominio del oficialismo, aunque también evidencian una fragmentación importante del electorado y un elevado nivel de desvinculación política.

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Intención de voto y fragmentación del electorado

Ese escenario se mantiene en la pregunta sobre intención de voto. Si las elecciones fueran hoy, el PRM obtendría 31.6 %, mientras Fuerza del Pueblo alcanzaría 26.5 % y el PLD 20.1 %. Sin embargo, el estudio muestra que el voto opositor combinado supera ampliamente al partido gobernante, aunque distribuido entre dos principales bloques políticos.

La encuesta también refleja un creciente desencanto con las estructuras partidarias tradicionales. En los tres principales partidos predominan las opiniones negativas cuando se consulta sobre confianza política.

En el caso del PRM, el 43.9 % dijo no sentir "ninguna confianza" en la organización, frente a un 34.4 % que expresó "mucha" o "algo" de confianza.

La Fuerza del Pueblo presenta indicadores similares: 40.7 % aseguró no confiar en el partido y 37.1 % manifestó algún nivel de confianza.

El PLD, por su parte, mantiene los niveles más altos de rechazo relativo: 44.5 % dijo no tener ninguna confianza en esa organización, mientras 33.7 % expresó algún grado de credibilidad.

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Los datos sugieren que, aunque el mapa político continúa dominado por tres grandes fuerzas, el electorado dominicano se muestra cada vez menos identificado con los partidos y más inclinado a posiciones independientes o coyunturales.

Erosión de la lealtad partidaria

La encuesta retrata así un sistema político competitivo, pero marcado por la erosión de la lealtad partidaria y por una ciudadanía más crítica frente a las organizaciones tradicionales.