Fuerza del Pueblo afirma que República Dominicana atraviesa una crisis ambiental

El secretario de Medio Ambiente de la Fuerza del Pueblo, Paíno Abreu. ( FUENTE EXTERNA )

La Fuerza del Pueblo (FP) aseguró este jueves que República Dominicana atraviesa uno de los momentos más críticos en materia ambiental de las últimas décadas, al denunciar presuntos retrocesos en la protección de ecosistemas, flexibilización de controles ambientales y afectaciones a áreas protegidas.

La posición fue expresada por el secretario de Medio Ambiente de la organización política, Paíno Abreu, con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente.

Mediante un documento, Abreu sostuvo que durante los últimos seis años el Gobierno ha permitido intervenciones en áreas protegidas y debilitado mecanismos de protección de los recursos naturales.

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"El país no tiene nada que celebrar este 5 de junio. Lo que hemos visto es una cadena de decisiones que han afectado humedales, montañas, manglares, parques nacionales y fuentes de agua fundamentales para las presentes y futuras generaciones", expresó.

Intervenciones en áreas protegidas

Entre los casos señalados por el dirigente opositor figuran las intervenciones realizadas en el Monumento Natural Loma Isabel de Torres, en Puerto Plata; el Refugio de Vida Silvestre Laguna Saladilla, en Montecristi; y el área de amortiguamiento del Refugio de Vida Silvestre Manglares de Puerto Viejo, en Los Negros de Azua.

Asimismo, cuestionó proyectos desarrollados en el Parque Nacional Manglares de Estero Balsa, en Manzanillo, y el desarrollo turístico de Pedernales, al considerar que persisten interrogantes sobre la disponibilidad futura de agua potable y el manejo de las aguas residuales.

Abreu también afirmó que áreas protegidas como los parques nacionales Jaragua, Sierra de Bahoruco, Valle Nuevo y Los Haitises continúan enfrentando amenazas por actividades humanas y ocupaciones ilegales.

Críticas a la gestión gubernamental

El dirigente criticó además la respuesta oficial ante el conflicto generado por la construcción del canal haitiano sobre el río Dajabón o Masacre, así como el manejo dado a la contaminación reportada este año en la presa de Hatillo.

En materia de residuos sólidos, sostuvo que las autoridades no han logrado transformar los vertederos a cielo abierto en rellenos sanitarios modernos, pese a los recursos disponibles a través de la Ley 225-20 y financiamientos internacionales.

Abreu afirmó que varios de los avances exhibidos actualmente en materia forestal corresponden a iniciativas desarrolladas en administraciones anteriores, entre ellas el Plan Nacional Quisqueya Verde.

Al concluir, advirtió que la flexibilización de permisos y estándares ambientales representa, a su juicio, una amenaza para la sostenibilidad del territorio nacional.

"Proteger el medio ambiente no significa detener el desarrollo. Significa garantizar que nuestros bosques, nuestras fuentes de agua y nuestras áreas protegidas sigan existiendo para las futuras generaciones", manifestó.

La Fuerza del Pueblo reiteró su preocupación por lo que considera debilidades en la política ambiental del Gobierno y llamó a fortalecer la protección de los recursos naturales del país.