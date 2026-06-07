Carolina: "El que luche con nosotros merece disfrutar de la victoria"

Carolina Mejía rindió cuentas ante dirigentes del PRM en San Cristóbal y destacó el papel de la militancia en su proyecto político. ( FUENTE EXTERNA )

La secretaria general del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aspirante presidencial, Carolina Mejía, afirmó este domingo que quienes la acompañen en el proyecto político que encabeza deben participar de los beneficios de una eventual victoria electoral.

Hizo el planteamiento al rendir cuentas ante dirigentes y militantes de San Cristóbal sobre su gestión al frente de la Secretaría General de la organización.

"Aquí nadie está luchando solo por una candidatura. Aquí estamos luchando por el futuro del PRM y por el futuro de la República Dominicana. Y quiero que escuchen bien esto: el que luche con nosotros por la victoria merece disfrutar con nosotros de la victoria", expresó ante la dirigencia perremeísta de la provincia, refiere una nota de prensa.

Durante la actividad, Mejía sostuvo que está preparada para continuar trabajando por el país, defender los valores del PRM y asumir nuevos desafíos políticos.

"Estoy lista para seguir trabajando por nuestro país, lista para seguir defendiendo los valores de este partido y lista para asumir el mayor reto de mi vida", manifestó.

La dirigente destacó el trabajo realizado durante los últimos ocho años junto al presidente del PRM, José Ignacio Paliza, período en el que, según indicó, la organización fortaleció su estructura nacional y alcanzó dos victorias presidenciales consecutivas con el presidente Luis Abinader.

Mejía atribuyó el crecimiento del PRM al trabajo de las bases, presidentes de zonas, coordinadores, jóvenes, mujeres y dirigentes comunitarios, a quienes reconoció por mantener activa la organización en todo el territorio nacional.

Asimismo, reafirmó su compromiso de defender los avances alcanzados durante la gestión del presidente Abinader y de continuar fortaleciendo una organización "más cercana y conectada con la gente".

La aspirante presidencial sostuvo que el futuro del PRM seguirá construyéndose junto a su militancia y estructura partidaria, y señaló que la lealtad, el trabajo y el compromiso de quienes han acompañado el crecimiento de la organización serán determinantes para los retos políticos venideros.

La actividad reunió a dirigentes políticos y autoridades de la provincia, entre ellos la gobernadora Pura Casilla; el alcalde de Haina, Osvaldo Rodríguez; el alcalde de San José del Puerto, Radhamés Díaz; las diputadas Jacqueline Montero y Ana Miledys Cuevas; el director regional de Educación, Julián Tejeda; el subadministrador general del Banco Agrícola, Eddy Montás; la exvicealcaldesa de San Cristóbal Marisela Mesa, y Cristian Hernández, director de gabinete del INEFI, además de al menos 15 regidores de distintos municipios de la provincia.