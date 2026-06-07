Se juramentan en el PRM regidor y secretario general de la Fuerza del Pueblo en Cotuí

El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, afirma que se abre una nueva etapa de juramentaciones en el oficialismo. ( FUENTE EXTERNA )

El secretario general de la Fuerza del Pueblo en Cotuí y regidor de ese municipio, Gustavo Leonel Vicioso, abandonó esa organización política y se juramentó este sábado en el Partido Revolucionario Moderno (PRM), en un acto encabezado por el presidente de la organización oficialista, José Ignacio Paliza.

La juramentación se produjo durante una actividad política celebrada en la provincia Sánchez Ramírez, donde Paliza aseguró que el PRM inicia una nueva etapa de incorporaciones de dirigentes provenientes de otras organizaciones.

"Si quieren juramentaciones, hoy arrancamos en Cotuí y de qué manera lo hicimos", expresó Paliza durante la actividad.

Tras ser juramentado, Leonel Vicioso afirmó que decidió integrarse al PRM porque considera que es la organización política con mayores posibilidades de continuar impulsando el desarrollo del país.

"Entramos con entusiasmo al PRM porque entendemos que es el partido que puede seguir transformando la República Dominicana para bien de las presentes y futuras generaciones", manifestó.

De su lado, el senador por Sánchez Ramírez, Ricardo de los Santos, dio la bienvenida al dirigente político y valoró su incorporación a las filas oficialistas.

"Con la llegada de Leonel Vicioso, los contrarios no tienen nada que buscar en esta zona", sostuvo el legislador.

La actividad forma parte de una serie de encuentros realizados por el PRM durante el fin de semana en distintos puntos del país. Según la organización, también se desarrollaron actividades masivas en el Gran Santo Domingo, Santiago y San Pedro de Macorís, como parte de los esfuerzos para fortalecer sus estructuras territoriales.

Transfuguismo

El paso de dirigentes de un partido a otro, una práctica comúnmente identificada como transfuguismo político, se ha convertido en un fenómeno recurrente en la política dominicana. Los actos de juramentación de alcaldes, regidores, dirigentes medios y estructuras locales procedentes de organizaciones rivales son frecuentes y suelen ser utilizados por los partidos para exhibir crecimiento territorial y fortaleza política.