PRM convoca reunión para definir calendario de reforma estatutaria y elección de autoridades

La reunión del PRM se celebrará el próximo 21 de junio de 2026. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) convocó a los miembros de su Comité Nacional a una reunión que se celebrará el próximo 21 de junio de 2026, a las 9:00 de la mañana. El encuentro es para conocer y aprobar decisiones relacionadas con la organización interna y el futuro proceso de renovación de sus autoridades.

La convocatoria, realizada por la alta dirigencia de la organización política, se fundamenta en las disposiciones de la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley Orgánica del Régimen Electoral y los Estatutos Generales vigentes del PRM.

El partido refirió, en una nota de prensa, que entre los principales puntos de agenda figura la aprobación de la fecha para la celebración de una Convención Nacional Extraordinaria, en la que será conocida y sometida a aprobación una propuesta de reforma estatutaria.

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Asimismo, el Comité Nacional deberá conocer y decidir la modalidad que será utilizada para la elección de los cargos directivos del partido durante el próximo período de dirección partidaria.

Este punto ha provocado digusto a lo interno de la organización cuando se propuso que las actuales autoridades extendieran su período ante la situación que se está viviendo en el país.

La Convención Ordinaria también

Durante la reunión también se conocerá la convocatoria de la Convención Nacional Ordinaria, en la que se establecerá el calendario para el inicio del proceso de elección de las autoridades partidarias en todos los niveles orgánicos, tanto en el territorio nacional como en las seccionales del exterior.

Se prevé la aprobación de la fecha para la celebración de la Asamblea Nacional Ordinaria de Delegados, escenario en el que serán proclamados los dirigentes electos conforme al método que apruebe el Comité Nacional y a lo establecido en los Estatutos de la organización.

La dirección del PRM indicó que, además de los temas contemplados en la agenda, el organismo podrá conocer cualquier otro asunto que las leyes y los estatutos del partido pongan bajo su competencia.

La reunión es considerada clave para definir la ruta institucional que seguirá la organización oficialista de cara a la renovación de sus estructuras internas y a la actualización de su marco estatutario.