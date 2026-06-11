Abel Martínez espera resultados y no más promesas del Consejo de Gobierno que se hará en Santiago

Abel Mártínez durante un encuentro con líderes comunitarios y dirigentes de la Línea Noroeste y Santiago. ( DIARIO LIBRE / ANEUDY TAVÁREZ )

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, espera que el Consejo de Gobierno a celebrarse el próximo domingo en Santiago produzca soluciones concretas para los principales problemas que afectan a la población.

Durante un encuentro con líderes comunitarios y dirigentes de la Línea Noroeste y Santiago, Martínez afirmó que ha llegado el momento de que las iniciativas gubernamentales se traduzcan en mejoras reales para la calidad de vida de la gente.

"Los dominicanos necesitan respuestas inmediatas a los problemas que enfrentan cada día." Abel Martínez. Líder del PLD. “

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Medidas prioritarias propuestas por Abel Martínez

Entre las medidas que consideró prioritarias citó la indexación salarial para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana mediante el uso de tecnología y una mayor presencia policial en los sectores vulnerables.

Asimismo, propuso que desde el Estado dominicano se impulse un plan nacional de capacitación de jóvenes en inglés e inteligencia artificial para prepararlos ante las nuevas exigencias del mercado laboral y aprovechar las oportunidades que ofrecen los avances tecnológicos.

Martínez también llamó a implementar acciones que permitan reducir el costo de la canasta básica, respaldar la producción agropecuaria nacional y facilitar el acceso a viviendas dignas para las familias de clase media y de menores ingresos.

Propuestas en materia migratoria y expectativas del Consejo de Gobierno

En materia migratoria, reclamó controles más efectivos y la creación de un registro nacional de extranjeros, al tiempo que pidió que las deportaciones se ejecuten de manera transparente y efectiva.

El político sostuvo que la ciudadanía espera que el Consejo de Gobierno no se limite a diagnósticos y anuncios, sino que marque el inicio de soluciones concretas para enfrentar la inseguridad, el alto costo de la vida, el desempleo y otros desafíos que afectan a la República Dominicana.