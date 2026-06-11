Leonel en Madrid: "Por cada uno que puedan sonsacar, vienen mil más a la Fuerza del Pueblo"

Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, encabezó la juramentación de nuevos dirigentes al partido. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, afirmó este jueves en Madrid, España, que los adversarios de esa organización política no podrán debilitarla ni frenar su crecimiento, al tiempo que destacó la incorporación constante de nuevos dirigentes provenientes de otras fuerzas partidarias, incluyendo del partido de gobierno.

Durante un acto de juramentación de nuevos miembros celebrado en Madrid, Fernández sostuvo que la FP atraviesa un proceso de fortalecimiento interno caracterizado por la cohesión y la unidad de sus estructuras, tanto en República Dominicana como en el exterior.

"Nuestros adversarios se dan cuenta del nivel de compactación, del nivel de cohesión y de unidad interna que tiene nuestro partido. Procuran vulnerarnos, procuran sonsacarnos, desmoralizarnos, pero no podrán, porque por cada uno que puedan sonsacar, vienen mil más a la Fuerza del Pueblo como lo estamos demostrando en el día de hoy", expresó.

El exmandatario resaltó que la organización continúa captando dirigentes y militantes de diferentes partidos políticos, incluyendo miembros del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), así como del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Esperanza Democrática (PED).

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"Aquí se están juramentando miembros del Partido Revolucionario Moderno, de los que están en el Gobierno", manifestó ante cientos de simpatizantes y dirigentes que participaron en la actividad.

Fernández consideró que la llegada de nuevos integrantes es una muestra del crecimiento que experimenta la Fuerza del Pueblo y del respaldo que, según dijo, recibe la organización entre los dominicanos residentes en Europa.

La juramentación se llevó a cabo en el Espacio Eventize de Madrid, donde, de acuerdo con los organizadores, la asistencia superó la capacidad prevista del salón debido a la gran cantidad de personas que acudieron al encuentro político.

Fernández se encuentra desarrollando una agenda de actividades en Europa orientada a fortalecer las estructuras partidarias de la Fuerza del Pueblo entre la diáspora dominicana y consolidar el crecimiento de la organización de cara a los próximos procesos electorales.

Juramentados

Una de las incorporaciones fue la de dirigentes y militantes del Partido Esperanza Democrática (PED), organización liderada por Ramfis Trujillo. El grupo estuvo encabezado por Rolando Mateo, empresario del sector automotriz, excandidato a diputado y presidente de esa organización en España.

Junto a él fueron juramentados Yuderka Pérez Minyetty, Ramona García, Imelda Caraballo, Miguel Ángel Quiterio, Rosvaldo Mateo Piña, Carlos Cabrera, Edwar Ramírez, Nolin Ramírez Pérez, Luis Reynaldo Quiterio, Doris Peña, Macio Castro, Maribel Severino, Sandra Then, Luis Margarita, Miguelina Guzmán, Leonardo Pineda, Antonio Salcedo, Diego Cuevas, Riben Méndez, Tony Ovando, Margarita Pérez, Carolina Sandra, Amérita Castro y Echenique Castro, entre otros dirigentes y simpatizantes de esa organización.

La juramentación también incluyó a dirigentes provenientes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), entre ellos Arturo Estévez González, Edilenny Díaz y Juan Pablo, quienes manifestaron su decisión de respaldar el liderazgo de Leonel Fernández y formar parte de la Fuerza del Pueblo.

Entre los testimonios presentados durante la actividad estuvo el de Yaniris Lebrón, exdirigente del PRM y empresaria radicada en Madrid. También el exdirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Eliezer Sosa Contreras.

La actividad incluyó, además, la juramentación de médicos y especialistas residentes en España. Entre ellos figuran Marino Bautista Suriel, Melva Yuneli Matos Cuevas, José Manuel Lahoz Sención, Joaquina Feliz Feliz, Wendy Amado Bueno Pérez, Rosa María Márquez Mendoza, Yoselin Alcántara Ramírez, Juan Javier Rufino, Rossimary Vázquez García, Hindira Ramírez, Ana Yadira Carrasco Báez, Yoanna Teresa Fernández González, Carlos Mateo Moreta y Francis Yoel Urbáez Pérez.

Asimismo, Pirico Ventura, Miguel González, Sixto Acevedo, Carlitos Méndez, Amarilis Rodríguez, Francisco Castillo, Judit Ventura, Yasiris Nathalia Núñez Encarnación, Yanery Lebrón, Zuleyka Deyanery Montero Castro, Anthony Torres Aquino, Anchy Encarnación Valentín, Neyser Michael Rodríguez Colome, Escarla Lisett Heredia Arias, Marleny Altagracia Torrez Aquino, Leandro Junior Batista Pérez, Esdriany Payano de Castilla, Luisana Reyes Pérez, Cristal Ainhoa Reyes Pérez, Churchy Antonio Vargas Gómez, Mayrenny Paola Gómez Aquino, Loanny Batista Pérez, Anthony Almonte Muñoz, Maxwel Yahir Pérez, Gisela Elogina Vargas Gómez, Francisco Alberto Caraballo Gómez y Alberto Francisco Caraballo.