Leonel Fernández rechaza plan de ajuste fiscal y advierte la población no puede asumir más carga

Fotografía de archivo del presidente del partido Fuerza del Pueblo y expresidente de la República, Leonel Fernández. ( DIARIO LIBRE )

El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, rechazó este viernes el plan de ajuste fiscal presentado por el Gobierno para enfrentar los efectos de la desaceleración económica global y las tensiones comerciales internacionales.

Fernández consideró que las medidas anunciadas constituyen, en la práctica, una nueva reforma fiscal impulsada por el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y advirtió que la población dominicana no está en condiciones de asumir mayores cargas tributarias en medio del aumento del costo de la vida.

De acuerdo con Fernández, el Gobierno intenta presentar bajo otra denominación una iniciativa que tendría efectos similares a una reforma fiscal, con nuevas cargas para la población.

"Mandan al ministro de Hacienda porque están asustados. Ellos saben que si dicen que van a hacer una reforma fiscal en estos momentos, el pueblo no lo va a aceptar. Y nuestro partido siempre estará del lado del pueblo dominicano. Estará del lado de los jóvenes, estará del lado de las mujeres, estará del lado de los trabajadores, de los chiriperos, de los estudiantes, de todo lo que compone el pueblo dominicano", expresó durante un encuentro con dirigentes y simpatizantes de la Fuerza del Pueblo en Madrid, España.

Mediante una nota de prensa, Fernández afirmó que el contexto actual no es propicio para impulsar medidas que representen nuevos sacrificios económicos para la ciudadanía, especialmente cuando persisten preocupaciones relacionadas con la inflación y el encarecimiento de bienes y servicios esenciales.

"No hay gobierno en el mundo en estos momentos que se atreva a plantear una reforma fiscal en ninguna parte, ni en Europa, ni en América Latina, ni en Asia, ni en África. Solamente se le ocurre a alguien en la República Dominicana. Y nosotros decimos que este no es el momento apropiado", manifestó.

Asimismo, cuestionó que se planteen nuevas medidas tributarias cuando, a su juicio, el Gobierno ha contado con recursos suficientes sin haber solucionado problemas fundamentales que afectan a la población.

"Cuando la inflación está creciendo, incrustarle al pueblo dominicano nuevas medidas de sacrificio, como serían aumentar impuestos para un gobierno que ha tenido dinero de sobra y no ha podido resolver ni un solo problema fundamental de la sociedad dominicana, no tiene justificación", expresó.

Cuestiona justificación

En ese sentido, el político también criticó los argumentos utilizados por las autoridades para justificar la iniciativa y aseguró que la Fuerza del Pueblo mantendrá una posición firme frente a cualquier propuesta que implique mayores cargas para los ciudadanos.

"A eso que eufemísticamente le llaman crecimiento económico y mitigación de la crisis internacional, desde Madrid la Fuerza del Pueblo dice: eso no va", señaló.

Fernández aseguró que su organización trabaja no solo con miras a futuros procesos electorales, sino también para representar las demandas y preocupaciones de diversos sectores de la sociedad dominicana.

"Nosotros somos una fuerza política que no solamente lucha por un triunfo electoral; estamos luchando cada día por mejorar las condiciones de existencia del pueblo dominicano", expresó.