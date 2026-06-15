Domínguez Brito propone limitar exoneraciones de vehículos antes de una nueva reforma

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Domínguez Brito. ( DIARIO LIBRE /PABLO GONZÁLEZ )

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Domínguez Brito, cuestionó la posibilidad de impulsar una nueva reforma fiscal mientras, según consideró, el Gobierno mantiene altos niveles de gasto público y conserva privilegios que generan pérdidas para el Estado.

Como parte de sus planteamientos, propuso establecer un límite de 40,000 dólares a las exoneraciones de vehículos otorgadas a los legisladores, con el objetivo de reducir el despilfarro y enviar una señal de austeridad a la ciudadanía.

"Si el Gobierno quiere hablar de más impuestos, primero debe revisar los privilegios que existen dentro del propio Estado. ¿Por qué no poner un tope de 40,000 dólares a las exoneraciones de vehículos de los legisladores?", expresó.

Críticas al uso de exoneraciones

El dirigente político afirmó que muchas de esas exoneraciones terminan siendo utilizadas para importar vehículos de lujo o transferidas a terceros, lo que provoca que el Estado deje de percibir importantes ingresos.

"Muchos de esos beneficios terminan siendo utilizados para traer Maserati, Rolls-Royce y otros vehículos de lujo. El Estado pierde muchísimo dinero porque esos vehículos ni siquiera permanecen en el uso constante del legislador beneficiado", sostuvo.

Domínguez Brito consideró que, antes de trasladar mayores cargas tributarias a la población, las autoridades deben demostrar voluntad para reducir gastos innecesarios y eliminar privilegios que calificó como injustificados.

Asimismo, recordó que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) cuenta con mayoría legislativa suficiente para impulsar cambios orientados a reducir esos beneficios.

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