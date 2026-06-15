PLD critica plan de ajuste fiscal mientras gasto del Gobierno crece

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) cuestionó este lunes el denominado plan de ajuste fiscal propuesto por el Gobierno, al considerar que plantea nuevas cargas tributarias sin explicar adecuadamente el destino de los recursos ni demostrar un esfuerzo efectivo para reducir el gasto público y combatir la evasión fiscal.

Durante la presentación de su posición oficial sobre el proyecto denominado "Ley de Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional", la organización opositora sostuvo que el principal problema de las finanzas públicas no puede atribuirse únicamente a una insuficiencia de ingresos, sino también al crecimiento sostenido del gasto corriente en los últimos años.

El PLD afirmó que el gasto corriente del Gobierno pasó de representar el 14.1 % del producto interno bruto (PIB) en 2019 a 16.5 % del PIB en 2025, equivalente a un incremento de 2.4 puntos porcentuales, cifra que, según indicó, supera varias veces los recursos adicionales que se pretende recaudar mediante la reforma tributaria.

La organización política consideró que, antes de solicitar mayores sacrificios tributarios a familias y empresas, el Poder Ejecutivo debe identificar áreas de ahorro, eliminar gastos innecesarios y presentar evidencias verificables de racionalización del gasto público. Asimismo, señaló que la ciudadanía tiene derecho a conocer con precisión el destino de los nuevos ingresos que generaría la reforma.

En ese sentido, cuestionó que el Gobierno no haya explicado cuánto de los recursos adicionales sería destinado a subsidios de combustibles, inversión pública, reducción del déficit fiscal o programas sociales. Según el PLD, la transparencia debe comenzar por el propio Estado antes de imponer nuevas cargas tributarias.

La entidad también criticó lo que calificó como una estrategia insuficiente para enfrentar la evasión y la elusión fiscal. Indicó que la evasión del ITBIS alcanzó el 43.6 % en 2025 y sostuvo que el proyecto no establece metas concretas para reducir ese fenómeno ni contempla una estrategia integral basada en mayor fiscalización, fortalecimiento de la facturación electrónica y cruces de información entre instituciones.

De acuerdo con el PLD, antes de aumentar las tasas impositivas el Gobierno debería agotar el potencial recaudatorio existente mediante una reducción efectiva de la evasión tributaria, al entender que los recursos recuperables por esa vía podrían ser comparables o incluso superiores a los obtenidos con algunas de las medidas propuestas.

Además, el partido expresó preocupación por la inclusión de una nueva amnistía tributaria, al considerar que la repetición de estos mecanismos puede desalentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y generar la percepción de que incumplir resulta más conveniente que actuar conforme a la ley.

El PLD concluyó que el país necesita una política fiscal que combine una mejor recaudación con disciplina en el gasto público, combate efectivo a la evasión, protección de la inversión productiva y rendición de cuentas sobre el uso de los recursos estatales.

La posición sobre el proyecto fue presentada por el secretario general del PLD, Johnny Pujols, acompañado por los miembros del Comité Político Temístocles Montás, Iván Lorenzo, Zoraima Cuello, Richard Medina y Margarita Pimentel, durante una rueda de prensa celebrada este lunes.