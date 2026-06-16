El presidente de la Fuerza del Pueblo y expresidente de la República, Leonel Fernández, encabeza este martes una rueda de prensa en la que aborda el Presupuesto General del Estado y otros temas de interés nacional.

Durante su intervención, Fernández fija la posición de su organización sobre el manejo de los recursos públicos y las decisiones económicas del Gobierno.

El encuentro inició a las 11:00 de la mañana, en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, ubicada en la calle Benito Monción No. 253, sector Gascue, Distrito Nacional.