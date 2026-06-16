Leonel solicita retirar el plan fiscal anticrisis y afirma que es un "chivo expiatorio" del gasto

El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, durante la rueda de prensa "La voz del pueblo". ( DIARIO LIBRE/CLAUDIA FERNÁNDEZ )

El presidente del partido La Fuerza del Pueblo y expresidente de la República, Leonel Fernández, solicitó este martes el retiro del plan anticrisis con el cual el Gobierno busca captar entre 40,000 y 50,000 millones de pesos adicionales.

De acuerdo con Fernández, el proyecto presentado por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, "es un chivo expiatorio para ocultar la desacertada política de gasto público".

Dentro del espacio "La voz del pueblo", el exmandatario aseguró que el Gobierno pretende responsabilizar esta política de gasto a un "shock externo", amparado en el alza de los precios del petróleo cuando ya a final del mes de abril se anunciaron recortes en gastos de publicidad, viáticos y compra de vehículos oficiales.

“Lo que queremos demostrar es que el Gobierno siempre ha querido plantear una reforma fiscal. Le cambiaron el nombre para que la gente no se asuste, poniendo algo que mercadológicamente funciona: plan anticrisis”, afirmó.

En una rueda de prensa, el dirigente político indicó que entre los años 2020 y 2026, el Gobierno ha contado con 8.6 trillones de pesos en su presupuesto, “más recursos que todos los gobiernos desde que se fundó la República”.

Fernández señaló que el gasto corriente se ha incrementado en más de 600,000 millones de pesos, equivalente a un 87.5 %, más del doble de la inflación, situada en 38.7 %.

“En 2026, de cada 100 pesos que ha gastado este Gobierno, se ha destinado, en promedio, 90 para gasto corriente y 10 para gasto de capital, el nivel más bajo en casi un siglo en la historia económica de la nación”, destacó.

Según los cálculos presentados, el presupuesto general para este 2026 es de 13,000 millones de pesos y se han destinado 2,000 millones a fertilizantes y 19,209.8 millones de pesos para el shock externo. La diferencia a cubrir es de 4,000 millones de pesos, considerando que el precio del barril del petróleo ya se encuentra por debajo de 80 dólares.

“Si lo que resta con el shock es 4,000 millones de pesos, ¿por qué el Gobierno quiere 40,000 millones?", cuestionó Fernández.

“No nos oponemos a una reforma fiscal y estamos conscientes de que, en su momento, el país necesitará una reforma fiscal. La falta de recursos del Gobierno es por incremento descontrolado del gasto corriente”, aclaró.

Para Fernández, el momento idóneo fue en el año 2024, pero no fue debidamente aprovechado. “No procede en estos momentos, los recursos ya están, tendrían recursos excesivos”, agregó.

El expresidente dijo que este análisis se debe a una queja generalizada que se evidencia en las redes sociales, con una canasta básica promedio rondando los 49,000 pesos mensuales y propuestas como la eliminación a los impuestos a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que ha habían sido sometidas por el senador Omar Fernández.

Propuesta

Fernández propone “retirar todas las propuestas de aumento de impuestos, por ser innecesarias e injustificables”.

Del mismo modo, someter una reformulación del presupuesto del 2026 para reducir y reorientar partidas, consignando en esa revisión los principales elementos planteados en el plan de austeridad para rendirle sentido de legalidad.

Asimismo, someter la aprobación de todos los proyectos de flexibilización fiscal propuestos por la Fuerza del Pueblo, a través del senador Fernández.

“Eso implica eliminar anticipos a las Mipymes y al sector agropecuario; eliminar impuestos a hipotecas y a la constitución de compañías”, detalló.

También solicita cumplir con el Código Tributario en cuanto a la indexación total de los salarios y devolución de los gastos educativos.