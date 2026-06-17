El TC deja en estado de fallo recurso que exige indexar salarios que pagan impuesto sobre la renta

Vista de los miembros del Tribunal Constitucional durante la audiencia pública en la que el pleno conoció la acción directa de inconstitucionalidad sobre la aplicación de la indexación salarial contemplada en el Código Tributario. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El Tribunal Constitucional (TC) dejó este miércoles en estado de fallo una acción directa de inconstitucionalidad que busca obligar al Estado a aplicar plenamente la indexación salarial contemplada en el Código Tributario para calcular el Impuesto sobre la Renta (ISR).

Los accionantes afirman que la suspensión parcial de ese mecanismo ha provocado que los trabajadores comiencen a pagar el impuesto a partir de ingresos cercanos a los 34,000 pesos mensuales, en lugar de los alrededor de 52,000 pesos que resultarían de aplicar el ajuste acumulado por inflación.

La acción, identificada con el expediente TC-01-2026-0010, fue presentada por el senador de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández; el diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti Paz; así como otros legisladores y dirigentes políticos de distintas organizaciones.

Durante la audiencia pública, los accionantes solicitaron al Tribunal Constitucional declarar no conforme con la Constitución el artículo 45 de la Ley 99-25 de Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal 2026. En tanto, los representantes del Senado de la República, la Cámara de Diputados y la Procuraduría General de la República concluyeron solicitando el rechazo de la acción.

Tras escuchar los argumentos de las partes, el expediente quedó en estado de fallo.

El caso fue uno de los 21 expedientes de acción directa de inconstitucionalidad conocidos por el pleno del TC durante una misma audiencia pública, la mayor cantidad ventilada en una sola jornada desde la creación de la alta corte, según informó el propio tribunal.

"La ley no habla de un chin de indexación"

Al término de la audiencia, Fernández afirmó que la acción busca que se cumpla el mecanismo de indexación salarial establecido en la legislación tributaria y criticó que durante los últimos ocho años se haya suspendido su aplicación plena mediante las leyes de presupuesto.

"Ha quedado claro que tanto la sociedad como la oposición se ha unificado en torno a una causa. Esa causa es la indexación de los salarios de los trabajadores, como manda el Código Tributario, como manda la ley", expresó.

El legislador sostuvo que actualmente los trabajadores comienzan a pagar Impuesto sobre la Renta a partir de ingresos cercanos a los 34,000 pesos mensuales, cuando, según afirmó, el umbral debería situarse alrededor de los 52,000 pesos si se aplicara la indexación acumulada.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/whatsapp-image-2026-06-17-at-114023-am-682d70d5.jpeg El senador Omar Fernández y otros legisladores y dirigentes políticos presentaron ante el Tribunal Constitucional una acción directa de inconstitucionalidad contra la suspensión parcial de la indexación salarial para el cálculo del Impuesto sobre la Renta. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/whatsapp-image-2026-06-17-at-114015-am-561a9e2e.jpeg El magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, presidente del Tribunal Constitucional (TC) (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/whatsapp-image-2026-06-17-at-114014-am-46f5bdb7.jpeg El senador Omar Fernández, uno de los accionantes, afirmó que la acción busca garantizar la aplicación plena de la indexación salarial establecida en el Código Tributario. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO ) ‹ >

"La ley no habla de un chin de indexación, habla de la indexación. Y la indexación es llevarla de 34,000 a 52,000 pesos", manifestó.

Fernández también rechazó que el ajuste parcial aplicado por el Gobierno resuelva el problema y aseguró que el reclamo busca el cumplimiento íntegro de lo establecido en la ley.

"Me parece que esta es la primera vez que el pueblo dominicano le pide al Gobierno que cumpla lo que dice la ley", agregó.

Diputado critica ajuste parcial

Por su parte, el diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ramón Raposo, afirmó que la inflación ha deteriorado el poder adquisitivo de los trabajadores y cuestionó que la medida adoptada por el Gobierno sea suficiente para corregir la situación.

"La inflación está haciendo añicos el salario de los dominicanos", sostuvo.

Raposo indicó que los accionantes esperaban que el tema fuera corregido dentro de las discusiones de reforma fiscal impulsadas por el Poder Ejecutivo, pero consideró insuficientes las medidas finalmente adoptadas.

"Simplemente se le presenta una especie de caramelito a la sociedad dominicana para, por otra parte, cargarla de impuestos", declaró.

Los accionantes sostienen que la suspensión parcial de la indexación de los tramos del Impuesto sobre la Renta afecta principalmente a trabajadores de ingresos medios, al reducir el umbral a partir del cual comienzan a tributar pese al aumento sostenido del costo de vida provocado por la inflación.