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renuncia José Fernández PLD
renuncia José Fernández PLD

Ex diputado José Fernández renuncia a la Fuerza del Pueblo y regresa al PLD

El exdiputado busca contribuir a las aspiraciones presidenciales de Francisco Javier García en su nueva etapa política

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    Ex diputado José Fernández renuncia a la Fuerza del Pueblo y regresa al PLD
    Juramentación del Ex diputado José Fernández en el PLD. (FUENTE EXTERNA)

    El exdiputado José Fernández renunció este jueves a la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo para retornar a las filas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y apoyar las aspiraciones presidenciales de Francisco Javier García.

    Fernández fue uno de los fundadores de los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y PLD en Nueva York. Y ha sido diputado nacional y del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

    De acuerdo a una nota de prensa, Fernández convocó a su residencia al aspirante presidencial peledeísta Francisco García para comunicarle su decisión y el deseo de ser juramentado en el partido.

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    Según García, le había solicitado al presidente del PLD, Danilo Medina, su autorización para juramentar al político, recibiendo su aprobación.

    • Conforme a la nota, José Fernández, quien dijo que ese paso significa una liberación emocional porque la salida del PLD le había generado muchos sufrimientos.

    Expresó que en lo adelante pondrá todos sus esfuerzos para que Francisco Javier García se convierta en el próximo presidente de la República.

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