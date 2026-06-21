Abinader a dirigentes del PRM: "Los problemas nuestros los discutimos internamente"

El presidente Luis Abinader habla durante la reunión ordinaria del PRM el domingo 21 en la capital. ( DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO )

El presidente Luis Abinader aprovechó este domingo la reunión del Comité Nacional del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para lanzar varios mensajes dirigidos a la dirigencia de la organización en medio de las señales de competencia interna que comienzan a manifestarse de cara a la escogencia de la candidatura presidencial para las elecciones de 2028.

"Los problemas nuestros los discutimos internamente", afirmó Abinader ante más de mil dirigentes reunidos en el máximo organismo de dirección del partido, donde también advirtió que "los dominicanos nos eligieron para resolver los problemas del país y no para oír hablar de los nuestros".

Durante un discurso centrado en la unidad partidaria, el mandatario insistió en que "nuestro adversario político no está dentro del PRM", defendió que la organización es un partido de "multiliderazgo" y sostuvo que "ningún dirigente es más grande que el PRM".

Abinader reconoció además que dentro de la organización existen aspiraciones políticas de cara al futuro al señalar que "muchos tienen aspiraciones y eso es legítimo", aunque llamó a concentrarse en la gestión gubernamental y en el fortalecimiento institucional de la organización.

Las declaraciones se produjeron en una reunión donde el Comité Nacional aprobó las reglas y el calendario para la renovación de las autoridades partidarias, un proceso que ocurre mientras comienzan a perfilarse los principales aspirantes a la candidatura presidencial oficialista para 2028.

El mandatario no podrá optar nuevamente a la Presidencia, luego de impulsar una reforma constitucional que blinda los límites a la reelección presidencial y prohíbe modificar ese aspecto de la carta magna.

Carolina y Paliza también apelan a la unidad

El mensaje de Abinader fue reforzado por la secretaria general del partido y alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, considerada junto al ministro de Turismo, David Collado, las principales figuras en la carrera por la candidatura presidencial oficialista.

"Lo que nos une es mucho más grande que cualquier diferencia", expresó Mejía, quien aseguró que "la unidad no significa pensar igual en todo" y llamó a preservar la cohesión interna de la organización.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/21/c316d463-f2f6-4a81-b04c-465fee8e8dde-e7807081.jpg La alcaldesa del Distrito Nacional y secretaria general del PRM, Carolina Mejía. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/21/8b835a8c-7668-455d-9ade-ac89ebd4b221-0b8290b3.jpg El presidente del PRM, José Ignacio Paliza. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) ‹ >

La dirigente también lanzó un mensaje dirigido a las bases partidarias al afirmar que "ningún perremeísta se sienta extraño en este gobierno que ayudó a construir".

Mientras, el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, pidió priorizar los objetivos colectivos sobre los proyectos individuales y sostuvo que la reorganización interna de la organización no debe interpretarse como un proceso a favor o en contra de ninguna figura política.

"No se trata de mí o de Carolina, es de algo más importante", manifestó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/21/4b7ff367-1a02-4885-9419-fb2831877d81-97016f90.jpg La vicepresidenta Raquel Peña y el presidente Luis Abinader (al centro) durante la reunión del Comité Nacional del PRM. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO)

Definen método y calendario

Durante la reunión, el Comité Nacional aprobó que las nuevas autoridades del partido sean escogidas mediante la modalidad de Convención de Delegados.

Asimismo, fijó para el 5 de julio la celebración de la XXIII Convención Nacional Extraordinaria, donde será conocida una propuesta de reforma estatutaria.

El organismo también dispuso la apertura formal del proceso convencional el 7 de julio y estableció para el 2 de agosto la celebración de la XXIV Convención Nacional Ordinaria, en la que serán elegidos el presidente, los vicepresidentes, el secretario general y los subsecretarios generales del partido.

La proclamación de las autoridades electas fue pautada para el 5 de septiembre durante una Asamblea Nacional Ordinaria de Delegados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/21/e97693f2-321d-4dea-b46a-a1aed10dc668-7a60322e.jpg De izquierda a derecha, Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón; Tony Peña Guaba, Wellington Arnaud, David Collado junto a otros dirigentes del PRM. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO)

Los vítores a Collado

La reunión también dejó muestras visibles de las corrientes internas que comienzan a organizarse dentro del oficialismo.

La actividad transcurría con normalidad hasta la llegada de David Collado, cuando parte de los asistentes se puso de pie y comenzó a corear "Llegó David", en una demostración pública de respaldo al funcionario.

Minutos después, un grupo más pequeño respondió con la consigna "¡ella, eh!", en aparente alusión a Carolina Mejía.

Los cánticos se produjeron en presencia de ambos dirigentes y del expresidente Hipólito Mejía, en una jornada marcada por los llamados a la unidad y por el inicio formal del proceso que renovará la dirección del partido oficialista y servirá de antesala a la competencia interna por la candidatura presidencial de 2028.