La secretaria general del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Carolina Mejía, reiteró este domingo la necesidad de que los dirigentes y militantes de esa organización encuentren oportunidades para servir desde el Gobierno, al asegurar que quienes contribuyeron al ascenso del partido al poder merecen espacios para seguir aportando al país.

Durante su intervención ante el Comité Nacional del PRM, Mejía afirmó que la militancia no solo merece reconocimiento por su trabajo político, sino también oportunidades para continuar participando en el proyecto gubernamental.

"Cuando los compañeros demuestran sus capacidades, su preparación y sobre todo esa voluntad que tienen de aportar, deben encontrar espacios para poner ese talento al servicio del país", expresó.

La también alcaldesa del Distrito Nacional sostuvo que es justo que quienes ayudaron a construir la organización política puedan encontrar oportunidades para servir desde el gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader.

"Que ningún perremeísta se sienta extraño en este gobierno que ayudó a construir", manifestó.

Las declaraciones se producen apenas dos semanas después de que la dirigente afirmara que "el que luche con nosotros por la victoria merece disfrutar con nosotros de la victoria", durante una actividad política celebrada en San Cristóbal.

Además del reconocimiento a la militancia, Mejía dedicó parte de su discurso a llamar a la unidad interna de la organización en momentos en que comienzan a perfilarse las principales aspiraciones presidenciales de cara a las elecciones de 2028.

"Lo que nos une es mucho más grande que cualquier diferencia", expresó.

La dirigente agregó que "la unidad no significa pensar igual en todo" y sostuvo que "el proyecto colectivo está por encima de cualquier diferencia individual".

Las declaraciones fueron pronunciadas durante la reunión del Comité Nacional del PRM, máximo organismo de dirección de la organización, donde el partido aprobó el mecanismo y el calendario para renovar sus autoridades internas.

En el encuentro, el Comité Nacional decidió que las nuevas autoridades serán escogidas mediante una Convención de Delegados y fijó para el próximo 2 de agosto la elección de su presidente, vicepresidentes, secretario general y subsecretarios generales.

La reunión estuvo marcada por reiterados llamados a la unidad de parte de la dirigencia partidaria. El presidente Luis Abinader afirmó que "los problemas nuestros los discutimos internamente" y advirtió que "ningún dirigente es más grande que el PRM", mientras que el presidente del partido, José Ignacio Paliza, sostuvo que los intereses colectivos deben colocarse por encima de los proyectos individuales.