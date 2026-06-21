Charlie Mariotti declina su aspiración presidencial y respalda el proyecto de Gonzalo Castillo

Charlie Mariotti anunció este domingo 21 de junio, durante un acto con la participación de decenas de simpatizantes del PLD provenientes de distintas provincias del país, su decisión de retirar sus aspiraciones presidenciales para las elecciones de 2028 y respaldar el proyecto político de Gonzalo Castillo. ( DIARIO LIBRE / JUAN GUIO )

El dirigente político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Charlie Mariotti oficializó este domingo su respaldo a Gonzalo Castillo durante un acto político en el que anunció que desistió de sus aspiraciones presidenciales para apoyar lo que definió como una "oportunidad real" de que la organización retorne al poder.

La actividad, denominada "Charlie con Gonzalo", reunió a dirigentes, militantes y simpatizantes peledeístas, quienes expresaron su respaldo al exministro de Obras Públicas con consignas como "Gonzalo, vamos con todo".

Durante su intervención, Mariotti explicó que tomó la decisión de abandonar su proyecto presidencial al considerar que el interés de la organización debe estar por encima de las aspiraciones individuales.

"Entendí plenamente que tenía que declinar y desistir de mi legítima aspiración presidencial para apoyar una real posibilidad de retorno al poder en la persona de Gonzalo Castillo" Charlie Mariotti. Dirigente político. “

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/21/whatsapp-image-2026-06-21-at-121212-pm-1-5444fb81.jpeg Gonzalo Castillo habla durante el acto en que Charlie Mariotti le brindó su apoyo. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/21/whatsapp-image-2026-06-21-at-114936-am-dc5dea8d.jpeg Charlie Mariotti Tapia. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/21/whatsapp-image-2026-06-21-at-114945-am-1-d3b398e1.jpeg Charlie Mariotti desiste de sus aspiraciones presidenciales para 2028 y apoya el proyecto de Gonzalo Castillo. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/21/whatsapp-image-2026-06-21-at-114945-am-6a2688a4.jpeg Charlie Mariotti desiste de sus aspiraciones presidenciales para 2028 y apoya el proyecto de Gonzalo Castillo. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/21/whatsapp-image-2026-06-21-at-114946-am-29f11fd4.jpeg Gonzalo Castillo. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/21/whatsapp-image-2026-06-21-at-114939-am-2e8182dd.jpeg Charlie Mariotti Jr. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/21/whatsapp-image-2026-06-21-at-115005-am-997fd8e6.jpeg Charlie Mariotti desiste de sus aspiraciones presidenciales para 2028 y apoya el proyecto de Gonzalo Castillo. (JUAN GUIO) ‹ >

El dirigente recordó además su salida de la Secretaría General del PLD y sostuvo que lo hizo de manera voluntaria y consciente.

"Yo salí de la Secretaría General, no me fueron, yo me fui. Y me fui consciente y responsablemente. Siempre he creído que la vida tiene momentos", afirmó.

Mariotti aseguró que durante los recorridos realizados en los últimos meses percibió un crecimiento del respaldo popular hacia Castillo.

"Comenzamos a sentir que Gonzalo estaba entrando en el corazón y el alma de la gente. Estaba retornando al alma y al corazón de la gente", señaló.

Asimismo, defendió la participación de múltiples aspirantes en el proceso interno del PLD al considerar que la organización necesita movilizar a toda su dirigencia para fortalecer sus posibilidades electorales.

"El que se debe a una fuerza política, se debe a una fuerza política. Y el interés mayor suyo debe coincidir con el interés supremo de esa fuerza política", manifestó.

Gonzalo asegura estar listo para volver al poder

Al agradecer el respaldo de Mariotti y su equipo político, Gonzalo Castillo afirmó que está preparado para encabezar una nueva etapa de liderazgo nacional.

"Estoy listo para servir, listo para trabajar y listo para ser el próximo presidente de la República Dominicana." Gonzalo Castillo Aspirante presidencial por el PLD. “

Castillo aprovechó el escenario para presentar parte de los ejes de su discurso político de cara al proceso electoral, centrando sus planteamientos en la seguridad ciudadana, la economía, la migración y los valores familiares.

El exfuncionario recordó los procesos judiciales que enfrentó durante los últimos años y aseguró que ese período le permitió escuchar las preocupaciones de la población.

"Fui perseguido, encarcelado y enjuiciado, pero durante ese tiempo hice algo que muchas veces los políticos olvidamos hacer: escuchar", expresó.

Según afirmó, los dominicanos demandan resultados concretos ante problemas como la delincuencia, el narcotráfico y el costo de la vida.

"La República Dominicana no necesita más discursos. Necesita resultados, necesita orden, necesita autoridad y necesita liderazgo", sostuvo.

En materia de seguridad, aseguró que el combate a la delincuencia requiere enfrentar de manera frontal el narcotráfico.

"La delincuencia no se derrota de verdad mientras no enfrentemos con firmeza el narcotráfico", afirmó.

Sobre la situación migratoria, Castillo señaló que el principal desafío que enfrenta el país está relacionado con la crisis haitiana y planteó la necesidad de aplicar las leyes migratorias con mayor rigor.

"Vamos a garantizar que nuestras leyes migratorias se cumplan, pero de verdad, con firmeza, con humanidad, pero también con mucha determinación", indicó.

El dirigente también hizo referencia a la importancia de fortalecer los valores familiares y la fe como pilares para el desarrollo nacional.

La actividad concluyó con manifestaciones de apoyo de dirigentes y simpatizantes peledeístas, quienes respaldaron la alianza política entre Mariotti y Castillo de cara a los procesos internos de la organización y a la carrera electoral.