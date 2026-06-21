El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, criticó este domingo el plan fiscal impulsado por el Gobierno y aprobado por el Congreso al considerar que las medidas propuestas afectarán principalmente a la clase media y a los sectores de menores ingresos.

Mediante un video difundido en las redes sociales del partido de oposición, Medina afirmó que la iniciativa llega en un momento en que la población enfrenta dificultades económicas asociadas al alto costo de la vida, la inseguridad y la falta de oportunidades.

"El pueblo está sufriendo vicisitudes, no soporta el costo de la vida, no soporta la falta de oportunidades para la juventud ni la inseguridad", expresó el exmandatario, entrevistado por periodistas en Baní, donde el PLD celebró una asamblea.

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Críticas al plan fiscal

Medina sostuvo que el plan fiscal provocará un aumento en el costo de vida de los dominicanos, al tiempo que cuestionó el manejo del gasto público por parte de la actual administración.

A su juicio, el Gobierno pretende corregir problemas fiscales mediante una mayor carga para los contribuyentes.

"Lo que hace esa reforma fiscal es encarecer y dificultar más la vida de la gente." Danilo Medina. Presidente del PLD. “

El dirigente político también aseguró que una parte importante de la población contempla emigrar debido a las condiciones económicas y sociales que enfrenta el país.

En ese sentido, citó resultados de estudios sobre intención migratoria en América Latina para sostener que una proporción significativa de dominicanos estaría dispuesta a abandonar el país si tuviera la oportunidad.

Debate nacional sobre el plan fiscal

Las declaraciones de Medina se producen en medio del debate generado por la Ley 30-26, promulgada recientemente por el presidente Luis Abinader como parte de un paquete de medidas económicas orientadas, según el Gobierno, a fortalecer la estabilidad económica del país ante un escenario internacional marcado por la incertidumbre.

La legislación fue aprobada de urgencia por el Congreso Nacional luego de que el Poder Ejecutivo argumentara la necesidad de adoptar medidas preventivas frente a los riesgos derivados de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, particularmente el conflicto que involucró a Estados Unidos, Israel e Irán, cuyos efectos amenazaban con impactar los precios del petróleo, la inflación, el comercio internacional y los mercados financieros.