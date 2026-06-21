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David Collado
David Collado

Miembros del Comité Nacional del PRM reciben con vítores a David Collado en reunión partidaria

La llegada del ministro de Turismo provocó muestras de respaldo entre dirigentes

  • Balbiery Rosario - Twitter
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Miembros del Comité Nacional del PRM reciben con vítores a David Collado en reunión partidaria
Dirigentes corearon el nombre de David Collado durante el encuentro convocado para abordar la renovación de las autoridades del partido. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)

Parte de los integrantes del Comité Nacional del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el máximo organismo de dirección de la organización, se puso de pie y comenzó a aclamar al ministro de Turismo, David Collado, a su llegada a la reunión convocada para este domingo.

Al encuentro asistieron más de mil dirigentes y funcionarios del partido, entre ellos miembros de la alta dirigencia, legisladores, alcaldes y autoridades gubernamentales. También estuvieron presentes la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y el expresidente de la República, Hipólito Mejía.

La reunión fue convocada para conocer asuntos relacionados con el proceso de renovación de las autoridades partidarias y otros temas internos de la organización.

La actividad transcurría con normalidad hasta la llegada de Collado, identificado como uno de los principales aspirantes presidenciales del oficialismo para las elecciones de 2028. En ese momento, un grupo de dirigentes comenzó a corear: "Llegó David", mientras otros asistentes se levantaban de sus asientos para saludarlo.

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Minutos después, un grupo más pequeño respondió con la consigna "¡ella e'!", en aparente referencia a la alcaldesa Carolina Mejía, que también aspira a la nominación presidencial dentro del PRM.

De acuerdo con los estatutos del partido, el Comité Nacional tiene una matrícula de 1,200 miembros e integra a las principales autoridades partidarias, legisladores, alcaldes, directores de distritos municipales, presidentes de organismos territoriales y dirigentes de distintas estructuras internas. Se trata del máximo organismo de dirección del PRM y sus reuniones ordinarias deben celebrarse cada seis meses.

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Periodista y escritor. Egresado de la UASD, con una trayectoria en prensa televisiva y varios medios impresos.