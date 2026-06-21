Gonzalo Castillo se declara "listo para gobernar"; advierte sobre delincuencia y migración irregular

Gonzalo Castillo aseguró que, durante los últimos seis años, período en el que enfrentó procesos judiciales, se dedicó a escuchar las preocupaciones de los ciudadanos. ( DIARIO LIBRE / JUAN GUIO )

El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, aseguró este domingo que está listo para convertirse en el próximo presidente de la República Dominicana y afirmó que el país necesita "orden, autoridad y liderazgo" para enfrentar problemas como la delincuencia, el narcotráfico y la migración irregular.

"Estoy listo para servir, listo para trabajar y listo para ser el próximo presidente de la República Dominicana", expresó Castillo ante dirigentes, militantes y simpatizantes reunidos en la actividad denominada "Charlie con Gonzalo", en la que el dirigente peledeísta Charlie Mariotti le manifestó su apoyo.

Enfoque en seguridad y economía

En un discurso centrado en la seguridad ciudadana, la economía y la migración, el exministro de Obras Públicas afirmó que el país atraviesa desafíos que requieren respuestas concretas y no más promesas.

"La República Dominicana no necesita más discursos, necesita resultados, necesita orden, necesita autoridad y necesita liderazgo", sostuvo.

Castillo aseguró que durante los últimos seis años, período en el que enfrentó procesos judiciales, se dedicó a escuchar las preocupaciones de los ciudadanos.

"Fui perseguido, encarcelado y enjuiciado, pero durante ese tiempo hice algo que muchas veces los políticos olvidamos hacer: escuchar" Gonzalo Castillo. Aspirante a la Presidencia 2028. “

Delincuencia y narcotráfico

Según dijo, una de las principales preocupaciones de la población es el incremento de la delincuencia y la inseguridad.

"Hay verdades que ya no pueden seguir ocultándose detrás de discursos bonitos. La delincuencia está arropando nuestro país", afirmó.

El dirigente político consideró que el combate al crimen pasa necesariamente por enfrentar las estructuras del narcotráfico.

"La delincuencia no se derrota de verdad mientras no enfrentemos con firmeza el narcotráfico", declaró al señalar que detrás de gran parte de la violencia, las armas ilegales y la corrupción se encuentra el dinero proveniente de esa actividad ilícita.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/21/fa3e5092-76ca-4c26-ba2c-23cecf4dfdc5-fd8d1cf5.jpg Acto en que Charles Mariotti declinó sus aspiraciones presidenciales dentro del PLD y endosó su apoyo a Gonzalo Castillo. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

Crisis migratoria haitiana

Durante el acto, Castillo también abordó el tema migratorio y señaló que el principal desafío que enfrenta el país en esa materia es la crisis haitiana.

"Ha llegado el momento de llamar las cosas por su nombre. El principal desafío migratorio que enfrenta hoy la República Dominicana tiene nombre y apellido. Es la crisis haitiana y sus consecuencias sobre nuestro país", expresó.

No obstante, indicó que el tema debe abordarse desde la soberanía y el cumplimiento de las leyes, sin promover el odio o la discriminación.

"Vamos a garantizar que nuestras leyes migratorias se cumplan, pero de verdad, con firmeza, con humanidad, pero también con mucha determinación", sostuvo.

Castillo concluyó parte de su intervención destacando la importancia de fortalecer los valores familiares, la responsabilidad y la fe como pilares fundamentales para el desarrollo del país.

El apoyo de Mariotti

Charles Mariotti Tapia anunció el retiro de su aspiración presidencial para respaldar la candidatura de Gonzalo Castillo, por considerar que tiene "una oportunidad real" de retornar al PLD al poder.

Durante el acto, realizado en un hotel de la capital, Mariotti informó que se integran a este respaldo 92 miembros del Comité Central, 26 regidores, tres titulares de secretarías, 30 subsecretarios, 10 alcaldes, dos diputados y tres exlegisladores.

"Decidí de manera consciente y responsable declinar mi aspiración presidencial para apoyar una real posibilidad de retorno al poder, en la persona de Gonzalo Castillo", afirmó Mariotti.

El dirigente dijo que su decisión se basa en una lectura del respaldo ciudadano observado durante recorridos nacionales. "Comenzamos a sentir que Gonzalo estaba entrando en el corazón y el alma de la gente", señaló.