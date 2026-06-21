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Francisco Javier García
Francisco Javier García

Francisco Javier García juramenta equipos de trabajo en Pensilvania y Nueva Jersey

Durante su visita a Estados Unidos, el aspirante a la candidatura presidencial del PLD se reunió con líderes comunitarios y empresarios para discutir los retos de la República Dominicana

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    Francisco Javier García juramenta equipos de trabajo en Pensilvania y Nueva Jersey
    Francisco Javier García juramenta equipos de trabajo en los estados de Pensilvania y Nueva Jersey como parte de su proyecto presidencial rumbo a las elecciones de 2028. (FUENTE EXTERNA)

    El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, continuó este fin de semana su agenda política en Estados Unidos con la juramentación de equipos de trabajo en los estados de Pensilvania y Nueva Jersey, como parte de los esfuerzos para consolidar su proyecto de cara a las elecciones de 2028.

    Durante encuentros celebrados en Filadelfia y Nueva Jersey, García recibió el respaldo de dirigentes y simpatizantes peledeístas, así como de representantes del denominado sector externo que apoyan sus aspiraciones presidenciales.

    Según informó su equipo en una nota de prensa, las estructuras juramentadas estarán integradas por dirigentes del PLD y colaboradores independientes que trabajarán en la promoción de su proyecto político entre la diáspora dominicana residente en la costa Este de Estados Unidos.

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    Francisco Javier García durante la juramentación de los equipos de trabajo que respaldan sus aspiraciones presidenciales en Pensilvania y Nueva Jersey.
    Francisco Javier García durante la juramentación de los equipos de trabajo que respaldan sus aspiraciones presidenciales en Pensilvania y Nueva Jersey. (FUENTE EXTERNA)
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    Francisco Javier García durante la juramentación de los equipos de trabajo que respaldan sus aspiraciones presidenciales en Pensilvania y Nueva Jersey.
    Francisco Javier García durante la juramentación de los equipos de trabajo que respaldan sus aspiraciones presidenciales en Pensilvania y Nueva Jersey. (FUENTE EXTERNA)
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    Francisco Javier García durante la juramentación de los equipos de trabajo que respaldan sus aspiraciones presidenciales en Pensilvania y Nueva Jersey.
    Francisco Javier García durante la juramentación de los equipos de trabajo que respaldan sus aspiraciones presidenciales en Pensilvania y Nueva Jersey. (FUENTE EXTERNA)

      Reuniones en Nueva York

      Como parte de su recorrido, el dirigente peledeísta también sostuvo reuniones este domingo en Brooklyn, Nueva York, con líderes comunitarios, representantes empresariales y miembros de diversos sectores religiosos, con quienes intercambió opiniones sobre la realidad nacional y los principales retos que enfrenta la República Dominicana.

      • García concluirá este lunes su visita de una semana por varias ciudades de la costa Este estadounidense, período durante el cual ha desarrollado una intensa agenda de contactos políticos y comunitarios.

      Durante su estadía, el miembro del Comité Político del PLD ha encabezado actos de juramentación de equipos de apoyo y encuentros con distintos sectores de la diáspora, con el propósito de fortalecer su estructura organizativa en el exterior.

      Asimismo, ha presentado los lineamientos generales de la propuesta de gobierno que impulsaría en caso de obtener la candidatura presidencial de su partido y resultar electo en los comicios de 2028.

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