El PRM elegirá sus autoridades por convención de delegados el 2 de agosto

El presidente Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña junto a los principales funcionarios del Gobierno durante una reunión del máximo organismo de dirección del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en la que se decidió elegir las autoridades de esa organización por convención de delegados el 2 de agosto. ( FUENTE EXTERNA )

El Comité Nacional del Partido Revolucionario Moderno (PRM) aprobó este domingo que las nuevas autoridades de la organización sean escogidas mediante la modalidad de convención de delegados y fijó para el próximo 2 de agosto la elección de su presidente, vicepresidentes, secretario general y subsecretarios generales.

La decisión fue adoptada durante una reunión del máximo organismo de dirección del partido, integrado por 1,200 miembros entre dirigentes, legisladores, alcaldes y representantes de las distintas estructuras partidarias.

Además de definir el mecanismo y la fecha para la escogencia de la dirección nacional, el Comité Nacional aprobó convocar para el 5 de julio la XXIII Convención Nacional Extraordinaria, en la que será conocida una propuesta de reforma a los estatutos de la organización.

Asimismo, fijó para el 7 de julio la apertura formal de la XXIV Convención Nacional Ordinaria, proceso mediante el cual serán elegidas las autoridades partidarias en todos los niveles orgánicos del país y del exterior.

El organismo también aprobó que la XXIV Convención Nacional Ordinaria lleve el nombre de Orlando Jorge Mera y dispuso que el 5 de septiembre se celebre la Asamblea Nacional Ordinaria de Delegados para proclamar a los dirigentes electos.

Las decisiones se producen en medio del proceso de renovación interna del partido oficialista, que durante los últimos meses ha estado acompañado de debates sobre el método de elección de sus directivas y de discusiones en torno a una reforma estatutaria impulsada por la dirección de la organización.