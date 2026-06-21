El PRSC celebra 60 años del ascenso al poder de Joaquín Balaguer

El presidente del PRSC, Quique Antu´n, junto a otros dirigentes de la organizacio´n en el encuentro celebrado en la sede de la organización política. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún Batlle (Quique), afirmó que el expresidente Joaquín Balaguer y el reformismo "construyeron palmo a palmo la República Dominicana", al encabezar el acto conmemorativo del sexagésimo aniversario del ascenso a la Presidencia de la República del líder de esa organización.

Durante la actividad, realizada la noche del sábado en la sede nacional del PRSC y a la que asistieron miembros de los órganos de dirección del partido y dirigentes de diferentes provincias, Antún Batlle destacó que Balaguer recibió un Estado prácticamente colapsado y logró conducirlo hacia uno de los períodos de mayor crecimiento y estabilidad.

El ascenso del presidente Balaguer al poder ocurrió el 1 de julio de 1966.

En su intervención, titulada "La sensatez de la historia y el legado de la Patria", sostuvo que Balaguer y el Partido Reformista asumieron las riendas de una nación devastada por las secuelas del ajusticiamiento del régimen de Rafael Leónidas Trujillo, la Revolución de Abril de 1965, una guerra fratricida entre dominicanos, y la intervención militar extranjera.

Recordó que Balaguer fue reelegido en 1970 y 1974, completando doce años de gobierno que culminaron el 16 de agosto de 1978, período que, afirmó, estuvo caracterizado por grandes realizaciones y una profunda transformación nacional.

Balaguer fue presidente del país en tres periodos, que fueron 1966-1978, año en el que sale de la Presidencia al ganar los comicios el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, en 1978, hasta 1984, cuando retorna de nuevo el líder reformista hasta 1996.

Llamado a la unidad y la sensatez

En la parte final de su discurso, Antún Batlle hizo un llamado a la unidad nacional, al respeto a las instituciones y a la preservación de la soberanía dominicana.

"La hora actual no nos permite titubear. No podemos inventar con el destino de la República. Mantengamos el orden, preservemos la soberanía y que Dios guíe siempre los destinos de la Patria" Quique Antún Batlle Presidente del PRSC “

Dijo que los reformistas tienen razones para sentirse orgullosos de su historia porque, a su juicio, fueron los arquitectos de la modernización del país.