Radhamés Jiménez afirma plan fiscal busca "golpear al pueblo" y mantener "botellas"

El vicepresidente y coordinador político de la Fuerza del Pueblo, Radhamés Jiménez Peña. ( FUENTE EXTERNA )

El vicepresidente y coordinador político de la Fuerza del Pueblo, Radhamés Jiménez Peña, criticó al Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), al asegurar que el plan fiscal fue aprobado "en tiempo récord", y sus únicos objetivos son golpear al pueblo, y "seguir pagando botellas a miles de personas que no saben dónde queda una institución pública".

El dirigente político se refirió en esos términos al encabezar ayer dos juramentaciones de nuevos dirigentes en los municipios Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Este.

"El Gobierno en menos de seis días aprobó una reforma fiscal que va a repercutir grandemente en los bolsillos de los que menos tienen, sólo para citar un ejemplo, en el mes de mayo aumentaron la nómina pública en más de tres mil millones de pesos, esas gentes necesitan dinero para seguir pagando botellas, pensiones privilegiadas y hacer nada por el pueblo dominicano", expresó.

Sostuvo, que los efectos de esas medidas se les va a "pegar en las costillas a todo el pueblo dominicano".

"Este Gobierno no tiene dinero para construir nada en las comunidades, porque lo gastan en publicidad y ahora quieren maltratar al pueblo con esa iniciativa que lo único que provocará será una disminución del nivel de vida de los dominicanos", dijo Jiménez Peña.

El político consideró que por esta y otras razones hay que "sacarlos del poder en la primera vuelta electoral".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/22/whatsapp-image-2026-06-22-at-44201-pm-1-7bad7211.jpeg Radhamés Jiménez toma juramento a nuevos integrantes de la Fuerza del Pueblo. (FUENTE EXTERNA)

Juramentaciones

Jiménez Peña presidió ayer varias actividades políticas en el municipio de Santo Domingo Oeste, dentro de las que destacan la juramentación de jóvenes de diversas disciplinas: profesionales, deportistas y líderes comunitarios, de igual manera recorrió las calles de Herrera, donde participó en el proceso de inscripción de nuevos integrantes en ese partido.

Asimismo, en el municipio de Santo Domingo Este llevó a cabo una juramentación de exdirigentes del PRM, PLD y otras organizaciones.

En sus recorridos y juramentaciones Jiménez Peña, estuvo acompañado de dirigentes de la FP, y demás personalidades.

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