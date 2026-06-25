Miguel Vargas juramenta nuevos dirigentes mientras el PRD intenta ganar músculos políticos

Miguel Vargas toma juramento a Eudaldo Franjul Castillo y a Katerine Pimentel. ( FUENTE EXTERNA )

El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) juramentó a nuevos dirigentes en distintas demarcaciones del país, como parte de su proceso de fortalecimiento organizativo y ampliación de sus estructuras políticas.

Durante una reunión de trabajo celebrada en la Casa Nacional del PRD, el presidente de la organización, Miguel Vargas Maldonado, tomó juramento al comunicador y funcionario municipal Juan José González, quien asumirá la Secretaría General del partido en el municipio de Sosúa y la Dirección Provincial de Comunicación en Puerto Plata.

La juramentación se realizó en el marco de un encuentro entre la Dirección Nacional y los presidentes provinciales de la organización, donde se evaluaron los avances del proceso de reorganización partidaria.

Asimismo, durante un encuentro regional con dirigentes de las provincias Peravia, Azua y San José de Ocoa, Vargas Maldonado juramentó a Katherine Pimentel, exdirectora del distrito municipal Villa Fundación, quien retorna a las filas perredeístas tras haber militado en el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

En la misma actividad también fue juramentado el comunicador y empresario Eudaldo Franjul Castillo, aspirante a la Alcaldía de Baní, quien formalizó su ingreso al PRD.

En mayo el PRD informó de la juramentación de "nuevos miembros" a través del Frente Nacional de Cultos, dirigido por el pastor Junior de Jesús, con lo que el partido busca ampliar su presencia en distintos sectores sociales.

Asimismo, se sumaron integrantes del equipo político del dirigente Luis Buret, del distrito municipal La Cuaba, en una acción orientada a fortalecer la estructura territorial del PRD.

Fortalecimiento partidario

Durante un comunicado de prensa, la organización destacó que las nuevas incorporaciones forman parte de los esfuerzos para fortalecer su presencia territorial y ampliar la participación de dirigentes comunitarios, profesionales, jóvenes y líderes de distintos sectores.

Miguel Vargas afirmó que el partido continúa recibiendo el respaldo de nuevos dirigentes y ciudadanos interesados en integrarse a la organización, en medio del proceso de reorganización que desarrolla el PRD a nivel nacional.