La exdiputada Ivannia Rivera regresa al PLD

La exdiputada Ivannia Rivera Núñez fue juramentada por el presidente del PLD, Danilo Medina. ( FUENTE EXTERNA )

La exdiputada Ivannia Rivera Núñez se juramentó este jueves en el Partido de La Liberación Dominicana (PLD) junto a otros 60 dirigentes de la provincia Puerto Plata.

Rivera Núñez, quien renunció el pasado 15 de junio a su posición en la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, fue juramentada por el presidente del partido morado, Danilo Medina, en la Oficina Presidencial de la organización.

El PLD dijo que este acto de juramentación forma parte del programa "De Vuelta a Casa", que reincorpora a dirigentes y militantes que han decidido retornar al PLD, donde se formaron políticamente.

También fueron juramentados el empresario y comunicador Evelio Díaz Artiles, el agrimensor Diosmar Tineo, el excandidato distrital de Río Grande en Altamira, Willy Almonte, así como el coordinador provincial de la Juventud, Ayendy Martínez, entre otros dirigentes, informó el PLD en nota de prensa.

Reunificación del PLD

La organización morada consideró que la incorporación de Rivera Núñez y del grupo que la acompañó es una "muestra del fortalecimiento de la estrategia de reunificación partidaria" que impulsa en diferentes demarcaciones del país.

"Este acto representa el inicio de un proceso que continúa creciendo en Puerto Plata y envía un mensaje claro: cada día son más los que deciden volver a su casa", explicó Mayobanex Escoto, titular de Organización del PLD.