Abel Martínez pide al Gobierno una evaluación estructural nacional de escuelas, hospitales y plazas comerciales

El aspirante presidencial Abel Martínez llamó al Gobierno a realizar una evaluación estructural integral de escuelas, hospitales, plazas comerciales e instituciones públicas y privadas del país, ante el riesgo sísmico al que está expuesta la República Dominicana.

Durante un encuentro con dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el distrito municipal San Francisco de Jacagua, en Santiago, Martínez insistió en la necesidad de asumir con mayor rigor la supervisión e inspección de las principales infraestructuras nacionales.

Previo a sus declaraciones, el dirigente político pidió un minuto de silencio por la situación que atraviesa Venezuela tras el impacto de dos sismos de gran magnitud.

Martínez recordó que en 2025 sometió, a través del bloque de diputados del PLD, un proyecto de ley para la creación del Sistema Nacional de Supervisión de Edificaciones, iniciativa que, según afirmó, no recibió la misma atención que la reciente reforma fiscal aprobada por el Congreso.

Propuesta legislativa

"Luego de la tragedia de la discoteca Jet Set, sometimos ese proyecto de ley para que, de manera obligatoria, existiera en el país un sistema que no solo permitiera transparentar todo lo referente a la permisología, la supervisión de las construcciones y la inspección constante de edificaciones con gran flujo de personas, como plazas, hospitales, instituciones y, sobre todo, escuelas, sino que además cerrara vacíos legales y eliminara la dualidad de responsabilidades institucionales", expresó.

El exalcalde de Santiago sostuvo que la República Dominicana se encuentra en una zona de alta actividad sísmica y advirtió sobre la necesidad de fortalecer las medidas preventivas.

Medidas preventivas

"La naturaleza y la ciencia nos están dando señales claras de que debemos estar preparados. Siempre será mejor prevenir que lamentar", afirmó.

Asimismo, propuso la creación de una comisión público-privada integrada por representantes del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), geólogos, sismólogos y expertos internacionales, que trabaje junto a las alcaldías en la evaluación de edificaciones de alta concentración de personas.

"Debemos reconocer que como país hemos sido poco rigurosos en la supervisión de estas edificaciones. El Distrito Nacional concentra la mayor cantidad de grandes torres, pero esta evaluación debe extenderse al Gran Santo Domingo, Santiago y al resto del territorio nacional. Si hay voluntad, se hace; lo importante es detectar los riesgos a tiempo y actuar antes de lamentar una tragedia", manifestó.

En el plano político, Martínez aseguró que continuará recorriendo el país para respaldar a los candidatos y candidatas a alcaldes y directores municipales de su organización.

"Ellos representan el primer frente de trabajo con la gente. Vamos a conquistar cada municipio caminando junto a ustedes, de tú a tú con la población, porque tenemos el compromiso de construir un mejor país y ofrecer las soluciones que los dominicanos esperan".