La JCE advierte al PLD que consulta interna carece de respaldo legal

Imagen del boletín número 2 del conteo de votos de la consulta interna que realizó el PLD en octubre del 2022 y en la que resultó ganador Francisco Domínguez Brito. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La Junta Central Electoral (JCE) comunicó al aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Domínguez Brito, que la consulta interna prevista por esa organización para el 18 de octubre no tiene respaldo legal dentro del ordenamiento electoral vigente y que su realización resulta improcedente en la etapa actual del calendario electoral.

La respuesta fue emitida luego de que Domínguez Brito solicitara al órgano electoral precisar si ese mecanismo era compatible con el reglamento del período previo a la precampaña que elaboraba la JCE, tomando en cuenta el precedente fijado por el Tribunal Superior Electoral (TSE) en 2025.

En la certificación aprobada por el Pleno, la JCE sostuvo que la Constitución, la Ley 20-23 de Régimen Electoral y la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos regulan las distintas etapas del calendario electoral y establecen los mecanismos y el momento en que pueden realizarse los procesos de selección de candidaturas. Añadió que, al examinar ese marco jurídico, el evento denominado "consulta interna" no se encuentra contemplado en la legislación.

Asimismo, indicó que las decisiones del TSE son vinculantes para la institución y recordó que ese tribunal anuló mediante la sentencia TSE-0011-2025 el proceso de consulta interna que el PLD intentó organizar el año pasado. En esa decisión, el TSE concluyó que el mecanismo se desarrollaba antes del inicio formal de la precampaña y otorgaba una ventaja anticipada al aspirante favorecido, en detrimento del principio de equidad entre los competidores internos.

Con base en esos elementos, la JCE concluyó que la consulta interna del PLD "no tiene respaldo legal dentro del ordenamiento electoral vigente ni ha sido expresamente validada" por la referida sentencia del TSE, por lo que consideró improcedente su celebración en este momento del calendario electoral.

Tras recibir la comunicación, Domínguez Brito solicitó a la Comisión Organizadora de la Consulta sobre Aspirantes Presidenciales (Conap) convocar con carácter urgente una reunión con todos los aspirantes presidenciales y, posteriormente, con el Comité Político del PLD para conocer la situación.

El dirigente afirmó que su actuación ha estado orientada a preservar la institucionalidad del partido y sostuvo que durante la discusión del reglamento surgieron dudas sobre la viabilidad jurídica de la consulta debido al precedente fijado por el TSE. Por esa razón, remitió sus observaciones tanto a la Conap como a la JCE.

"Se partió de premisas no ciertas y nos indujeron a decisiones incorrectas y al margen de la ley. Es mejor tomar decisiones cuando hay tiempo y no cuando el error sea incorregible", expresó el aspirante presidencial.