Danilo: "La salida de personas de otros partidos hacia el PLD va a continuar"

El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina. ( FUENTE EXTERNA )

El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, aseguró este domingo que sigue el ingreso de dirigentes, miembros y simpatizantes de otras agrupaciones políticas a esa organización, al tiempo que atribuyó ese fenómeno al descontento de la población con la actual gestión gubernamental.

Las declaraciones fueron ofrecidas a la salida de una asamblea de dirigentes, miembros y militantes del PLD celebrada este domingo en San José de Ocoa, donde Medina afirmó que las personas que se están integrando al partido morado lo hacen por iniciativa propia y no como resultado de una estrategia de captación, indica una nota de prensa.

"La salida de personas de otros partidos hacia el PLD va a continuar. Y que se sepa que nosotros no lo estamos buscando. Ellos nos están buscando. Nos están llamando para que le abran la puerta del PLD, y los recibimos con mucho gusto, porque se han dado cuenta de una realidad que " con el PLD se vivía mejor", expresó.

El exmandatario sostuvo que existe un creciente desencanto con el Gobierno del PRM y consideró que una parte importante de la ciudadanía lamenta no haber respaldado al PLD en las pasadas elecciones.

"La gente está desengañada. Totalmente desengañada. Y no fue que la gente dejó al PLD; es que no votó en las elecciones", manifestó, recordando el alto nivel de abstención.

En ese contexto, Medina aseguró que la actual administración llegó al poder con el menor nivel de respaldo electoral de la historia democrática del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/28/whatsapp-image-2026-06-28-at-50513-pm-aa3100b8.jpeg Danilo Medina y autoridades del PLD en la juramentación. (FUENTE EXTERNA)

"El actual es el gobierno con la base de apoyo más baja de toda la historia de la República Dominicana. Por el gobierno del PRM solamente votó 27 de cada 100 dominicanos que tenían derecho a votar. Setenta y tres de cada cien o votaron por la oposición o se quedaron en su casa sin votar", declaró.

Según el presidente del PLD, muchas de las personas que se abstuvieron de votar ahora consideran que su decisión contribuyó a la situación que vive el país.

"Ahora se ha levantado toda la gente que se quedó sin votar porque se siente culpable de lo que está pasando en el país. Saben que con sus votos pudieron haber instalado de nuevo al Partido de la Liberación Dominicana y seguir por el camino del progreso y de la transformación del país", indicó.

Medina también afirmó que el país atraviesa un proceso de retroceso en distintas áreas y cuestionó el manejo de las finanzas públicas por parte del Gobierno.

"El país está retrocediendo terriblemente en todos los renglones. Ya no hay forma de que lo puedan mejorar, porque se metieron en la francachela del gasto corriente, de gastar dinero para coger prestado, y ahora solamente los intereses que pagan de esa deuda no hay forma de que se puedan pagar sin afectar el resto de las inversiones del país", concluyó.

Sobre la Asamblea

Danilo Medina cerró la asamblea con las palabras centrales de la actividad desarrollada en la cancha del Club Deportivo Pueblo Arriba, espacio que se preparó con techos y carpas para el desarrollo de acto.

La bendición de la actividad recayó en Manuel Eduardo González, le prosiguió las palabras de bienvenida con el presidente municipal del PLD Bienvenido Santana y la motivación con el Presidente Provincial, Ramón Mordan,

Ambos coincidieron en resaltar el fortalecimiento del PLD en la provincia y el entusiasmo que predomina en el pueblo con el Partido de la Liberación Dominicana.

Al finalizar el encuentro un centenar de nuevos miembros fueron juramentados en las filas peledeístas, al igual que otros dirigentes, quienes se acogieron al programa "De Vuelta a Casa".