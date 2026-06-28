Leonel Fernández exige al Gobierno bajar los combustibles por caída del petróleo

El expresidente de la República y presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández. ( FUENTE EXTERNA )

El expresidente de la República y presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, reclamó este domingo al Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) una reducción en el precio de los combustibles, al considerar que ya no existen las condiciones que justificaron los aumentos aplicados meses atrás, debido a que el petróleo ha retornado a los niveles previstos en el Presupuesto General del Estado.

Fernández habló durante una asamblea de dirigentes de la Fuerza del Pueblo celebrada en Puerto Plata, en la que participaron miembros de la Dirección Central, presidentes municipales, vicepresidentes, secretarios generales y representantes de las direcciones ejecutivas de los municipios y distritos municipales de la provincia, refiere una nota de prensa.

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Situación actual

Al referirse a la situación de los combustibles, Fernández explicó que el Gobierno justificó la presentación de nuevas medidas tributarias alegando el impacto del aumento del petróleo provocado por la crisis en Medio Oriente.

"Apoyándose en la crisis del Medio Oriente, el shock petrolero que se produjo, el petróleo llegó a cotizarse a 104 dólares el barril. El Gobierno había proyectado en el presupuesto de este año que el petróleo estaría entre 65 y 70 dólares el barril. Llegó a 104 y, obviamente, tuvo que subsidiar", sostuvo.

Indicó que, según las propias explicaciones oficiales, el subsidio destinado a los combustibles consumió entre enero y julio los recursos que habían sido presupuestados para todo el año, razón por la que la administración procuró nuevos ingresos.

Sin embargo, el presidente de la Fuerza del Pueblo señaló que las circunstancias han cambiado de manera significativa.

"De 104 dólares el barril, hoy está en 70 dólares el barril, como ellos lo habían previsto. Y la gente se pregunta: si cuando el petróleo subió la gasolina aumentó un 18 %, ¿por qué, si el petróleo está bajando, el Gobierno no baja la gasolina? Y esa debe ser nuestra consigna: que el Gobierno baje la gasolina, porque el petróleo ha bajado de precio", manifestó.

Fernández consideró, además, que el propósito del Gobierno es disponer de mayores recursos para utilizarlos con fines políticos.

"Lo que busca el Gobierno es tener mayor cantidad de recursos para usar, antojadizamente, en lo que quiera y salir a comprar gente de los partidos políticos. Saben que hay compañeros que tienen dificultades económicas y se acercan a ellos para tratar de sonsacarlos", expresó.

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Plan organizativo

Durante el encuentro, también destacó el plan organizativo presentado por Nathanael Concepción, secretario de Formación Política y miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, al asegurar que la organización ha diseñado una estrategia para alcanzar el poder.

"Este plan que el compañero Nathanael Concepción ha expuesto sintéticamente es exactamente cómo se organiza una victoria. La victoria no cae del cielo ni se produce porque la deseemos; la victoria se produce porque la planificamos, y aquí, en la Fuerza del Pueblo, hemos planificado esa victoria", afirmó.