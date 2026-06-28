Abel Martínez afirma que con el PLD "se vivía mejor" y promete endurecer la política migratoria

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, aseguró este domingo que en los gobiernos de su organización "el pueblo vivía mejor" y que el país avanzó en educación, en salud, en infraestructuras, en oportunidades.

Sin embargo, indicó que el problema migratorio, aunque pudo manejarse con mayor drasticidad, "es durante la actual administración en donde se ha alcanzado la mayor cantidad de extranjeros con estatus irregular e indocumentados", señala una nota de prensa.

Martínez dijo que "hoy tenemos millones y millones de ilegales que ni siquiera los tenemos identificados. Pero ya no se trata ni siquiera de buscar culpables. Se trata de que resolvamos ese problema. Reitero que son bienvenidos los extranjeros que estén legales, porque es cierto que necesitamos mano de obra en la agricultura, en la construcción, pero con reglas claras y dentro del marco de la ley, dentro del marco de nuestra Constitución".

Añadió que "los ilegales que estén aquí en República Dominicana, saben que cuando se anuncie que Abel Martínez ganó la presidencia de la República, tendrán el periodo de transición para recoger sus motetes e irse a su país. Los que no lo hagan de manera voluntaria, pues lo retornaremos a país de origen respetando todos sus derechos humanos. Con nosotros no hay negociación, no hay paños tibios, no hay mentiras. Con nosotros lo que hay y habrá es resultados".

Trayectoria política

Al hablar ante dirigentes y militantes del PLD en Bonao, Abel Martínez pasó balance a su trayectoria en la vida política, destacando que, "he venido construyendo paso a paso para llegar, en el momento oportuno y con la voluntad de Dios, a encabezar el mejor gobierno de la historia de la República Dominicana. Sin atajos, sin allantes, sin mentiras. Caminando siempre con transparencia, dignidad y el compromiso de hacer las cosas bien".

"Nunca he tenido que mentir para avanzar en este camino que, cada día, nos acerca más a las puertas del Palacio Nacional. Me he forjado hablándole de frente a la gente, trabajando y construyendo resultados. Yo no me preparé para ser intelectual ni para ser empresario. Me preparé para servir. Desde muy joven me he formado con estudio, experiencia, trabajo y una trayectoria construida con esfuerzo, para convertirme en el mejor servidor público de la República Dominicana y en su próximo presidente", expresó.

Credibilidad política

El político reflexionó en torno a la falta de credibilidad que hoy recae sobre la clase política. "Muchos no creen en políticos y con razón. Pero no todos los políticos estamos contaminados con la mentira, con la falsedad o con los atajos. Soy de una generación comprometida con hacer las cosas bien".

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