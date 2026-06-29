Abel Martínez asegura estar preparado para gobernar el país

El aspirante presidencial del PLD, Abel Martínez, durante su intervención en Montecristi. ( FUENTE EXTERNA )

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, afirmó que durante más de dos décadas se ha preparado en el servicio público para asumir la Presidencia de la República, al destacar su trayectoria en distintas funciones públicas.

Martínez afirmó que su carrera política ha estado marcada por el esfuerzo, la preparación y los resultados, al tiempo que sostuvo que es posible construir liderazgo sin privilegios ni padrinazgos.

Mediante una nota de prensa, el dirigente peledeísta señaló que su paso por el Ministerio Público, la Cámara de Diputados y la Alcaldía de Santiago demuestra que, cuando existe "voluntad y compromiso, es posible transformar la vida de la gente".

"Vengo igual que ustedes, de abajo, sin apellidos, sin abolengo y sin padrinos. No he venido a improvisar y mi aspiración de ser presidente no es algo que surge de la noche a la mañana. Tengo 24 años en el servicio público y, dondequiera que he estado, he hablado de frente, con la verdad, y he dejado resultados", expresó.

Asimismo, sostuvo que no responde a sectores de poder, élites, grupos económicos ni a intereses particulares, al asegurar que su único compromiso es con Dios y con el pueblo dominicano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/29/whatsapp-image-2026-06-29-at-11104-pm-1-cf361ce1.jpeg Abel Martínez sostiene una bandera del PLD durante un encuentro con miembros del Comité Central del partido en Montecristi. (FUENTE EXTERNA)

"No me he preparado para ser empresario ni para ser intelectual. Me he preparado para ser el mejor servidor público de la República Dominicana: su presidente", manifestó durante un encuentro con decenas de miembros del Comité Central del PLD en la provincia Montecristi.

Cuestionamientos al Gobierno

Durante su intervención, Martínez también cuestionó la gestión del Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), al considerar que la población enfrenta dificultades en áreas como la seguridad ciudadana, la salud, el alto costo de los alimentos y el desempleo.

"Lo que hemos palpado en cada rincón del país es que la juventud carece de oportunidades; que muchas familias atraviesan dificultades para sostener sus hogares y que los dominicanos viven con preocupación por el incremento de la delincuencia y las deficiencias en los servicios públicos, especialmente en los hospitales", indicó conforme a la nota de prensa.

El exalcalde de Santiago afirmó que la República Dominicana cuenta con los recursos suficientes para garantizar una mejor calidad de vida a la población, aunque consideró que quienes dirigen el país desde el Palacio Nacional actúan con indiferencia, incapacidad y falta de amor hacia el prójimo.

Llama a la unidad del PLD

Martínez exhortó a los dirigentes y militantes del Partido de la Liberación Dominicana a mantener el trabajo de organización y el contacto permanente con la ciudadanía, convencido de que esa organización volverá a convertirse en la principal fuerza política del país.

"Recordemos lo que decía el profesor Juan Bosch, que la dignidad en el PLD nunca muere. Trabajemos pensando en los dominicanos y con el esfuerzo constante de cada uno de nosotros, el PLD volverá a asumir la conducción del país en 2028", señaló.