Leonel Fernández descarta que la edad sea un obstáculo para liderar el país
Fernández comparó su situación actual con su juventud y aseguró que su energía sigue intacta para la política
El expresidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, respondió el domingo a las críticas sobre su edad de cara a una eventual candidatura presidencial y afirmó que se encuentra en plenas condiciones para volver a asumir el liderazgo del país.
Durante una asamblea de dirigentes de la Fuerza del Pueblo celebrada en Puerto Plata, Fernández aseguró que conserva la energía y capacidad necesarias para continuar en la actividad política, al tiempo que recurrió a una comparación para responder a quienes cuestionan su edad.
- "En el 96 me decían 'el pollito'; ahora me dicen que estoy viejo y enfermo. Pero yo les aclaro que el motor funciona bien y la carrocería es de primera", expresó entre aplausos de los asistentes.
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La frase provocó una ovación entre los dirigentes y simpatizantes presentes en el encuentro, en el que participaron miembros de la Dirección Central, presidentes municipales, secretarios generales y representantes de la organización política en la provincia.
Fortalecimiento interno
Fernández aprovechó la actividad para reiterar que la Fuerza del Pueblo trabaja en un proceso de fortalecimiento interno con miras a las elecciones presidenciales de 2028.