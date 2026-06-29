Leonel Fernández descarta que la edad sea un obstáculo para liderar el país

El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP) y expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

El expresidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, respondió el domingo a las críticas sobre su edad de cara a una eventual candidatura presidencial y afirmó que se encuentra en plenas condiciones para volver a asumir el liderazgo del país.

Durante una asamblea de dirigentes de la Fuerza del Pueblo celebrada en Puerto Plata, Fernández aseguró que conserva la energía y capacidad necesarias para continuar en la actividad política, al tiempo que recurrió a una comparación para responder a quienes cuestionan su edad.

"En el 96 me decían 'el pollito'; ahora me dicen que estoy viejo y enfermo. Pero yo les aclaro que el motor funciona bien y la carrocería es de primera", expresó entre aplausos de los asistentes.

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La frase provocó una ovación entre los dirigentes y simpatizantes presentes en el encuentro, en el que participaron miembros de la Dirección Central, presidentes municipales, secretarios generales y representantes de la organización política en la provincia.

Fortalecimiento interno

Fernández aprovechó la actividad para reiterar que la Fuerza del Pueblo trabaja en un proceso de fortalecimiento interno con miras a las elecciones presidenciales de 2028.