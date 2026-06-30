Fuerza del Pueblo convoca concentración nacional de la juventud para el 5 de julio

La concentración nacional de la juventud fue anunciada durante un homenaje a Juan Bosch. ( FUENTE EXTERNA )

El partido Fuerza del Pueblo (FP) anunció este martes la celebración de una concentración nacional de su juventud para el próximo 5 de julio, durante un acto de conmemoración del 117 aniversario del natalicio de Juan Bosch y del Día del Maestro.

La convocatoria fue realizada por el secretario de la Juventud de la organización, Lenin Campos, durante una ofrenda floral en el busto de Bosch, ubicado en la avenida George Washington, en Santo Domingo.

La actividad reunió a dirigentes, maestros y jóvenes del partido.

Durante la actividad también intervino la vicesecretaría de Educación de la FP y coordinadora nacional de Fuerza Magisterial, Adhamilka Espinal, quien afirmó que el magisterio ha atravesado uno de los períodos más difíciles de la última década.

"Quizás el 2025 y el 2026 han sido los años más duros de toda esta década para el magisterio dominicano. Los maestros y las maestras han sido sometidos constantemente al estrés, al maltrato, a la persecución y a la falta de recursos didácticos y económicos, porque los fondos descentralizados no llegan a tiempo a las escuelas", sostuvo.

Causas sociales

Campos informó que la Gran Concentración Nacional de la Juventud se realizará el domingo 5 de julio, a las 10:00 de la mañana, en el Club San Carlos.

"Estamos invitando a todos los jóvenes dominicanos para decirle al país que vamos a salir a tomar las calles, a defender las ideas del profesor Juan Bosch, pero también a defender las causas sociales que hoy nos convocan", expresó.

Durante la actividad también participaron representantes de la Secretaría de Educación y de la corriente Fuerza Magisterial de la organización.

La vicesecretaria de Educación y coordinadora nacional de Fuerza Magisterial, Adhamilka Espinal, afirmó que el magisterio ha enfrentado dificultades en los últimos años por las condiciones en las que desarrollan su labor los docentes.

"Quizás el 2025 y el 2026 han sido los años más duros de toda esta década para el magisterio dominicano. Los maestros y las maestras han sido sometidos constantemente al estrés, al maltrato, a la persecución y a la falta de recursos didácticos y económicos, porque los fondos descentralizados no llegan a tiempo a las escuelas", sostuvo.

El acto incluyó una ofrenda floral en honor a Juan Bosch con motivo del aniversario de su nacimiento y de la conmemoración del Día del Maestro.