Daniel Toribio pide transparentar el sistema de compensación de los combustibles

El secretario de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo, Daniel Toribio. ( FUENTE EXTERNA )

El secretario de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo, Daniel Toribio, consideró este jueves que el nuevo esquema de congelamiento de los combustibles por 90 días, basado en un precio de referencia de 90 dólares por barril de petróleo, obliga al Gobierno a rendir cuentas sobre el funcionamiento del sistema de compensación aplicado desde el año 2022.

De acuerdo a una nota de prensa, Toribio afirmó que la intervención estatal para evitar aumentos bruscos en los precios de los combustibles encuentra justificación en escenarios de alta volatilidad en los mercados internacionales del petróleo.

Sin embargo, sostuvo que la principal preocupación radica en la falta de información sobre el comportamiento del mecanismo cuando los precios del crudo disminuyen.

"El país conoce cada semana cuánto dice subsidiar el Gobierno, pero no conoce el balance completo de la cuenta de compensación. Esa información es necesaria para saber quién gana cuando baja el petróleo", expresó.

El economista señaló que las autoridades informan periódicamente los recursos destinados a evitar incrementos en los combustibles, pero no detallan el monto adeudado a los importadores, los pagos realizados, los recursos recuperados durante períodos de precios bajos ni los ingresos que finalmente recibe el Tesoro Nacional, conforme indicó en el documento.

Falta de transparencia

Toribio cree que la ausencia de estos datos impide determinar si el sistema cumple su propósito de proteger a los consumidores o si se ha convertido en una fuente adicional de financiamiento para el Estado.

Recordó además que la política de bandas de precios anunciada en 2022 estableció mecanismos para enfrentar escenarios de aumento en el precio internacional del petróleo, pero no definió con la misma claridad el procedimiento a seguir cuando las cotizaciones disminuyeran.

Propuestas de mejora

"El nuevo límite de US$90 por barril debe llamar la atención. Cada esquema de estabilización amplía una pregunta pendiente: cuál es el saldo real del sistema", manifestó.

Propuestas de mejora

Toribio planteó que la transparencia en el manejo de los combustibles no debe limitarse a la publicación semanal de los subsidios, sino incluir una cuenta completa, auditable y verificable que detalle ingresos, pagos, deudas, recuperaciones y saldo acumulado.

El economista destacó que los combustibles impactan directamente el costo de vida, el transporte, la producción, la generación eléctrica y la inflación, por lo que consideró que la ciudadanía tiene derecho a conocer el balance integral del sistema de compensación.