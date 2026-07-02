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Deterioro en SDE
Deterioro en SDE

Dirigente de la Fuerza del Pueblo denuncia deterioro de servicios municipales en Santo Domingo Este

El economista Luis Hernández señala deficiencias en la recogida de basura, drenaje y asfaltado

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    Dirigente de la Fuerza del Pueblo denuncia deterioro de servicios municipales en Santo Domingo Este
    El economista y dirigente de la Fuerza del Pueblo (FP), Luis Hernández. (FUENTE EXTERNA)

    El economista y dirigente de la Fuerza del Pueblo (FP), Luis Hernández, expresó este jueves su preocupación por el deterioro de los servicios esenciales en el municipio Santo Domingo Este (SDE), situación que atribuyó a la gestión de las actuales autoridades municipales encabezadas por el alcalde Dio Astacio.

    Deterioro de servicios

    Hernández, presidente de la Circunscripción Uno de la FP en SDE, afirmó que existe un descuido en áreas como la recogida de basura, el mantenimiento de imbornales, el drenaje pluvial y el asfaltado de calles y contenes, de acuerdo con una nota de prensa.

    El dirigente político citó problemas en sectores como Ensanche Ozama, Alma Rosa I, Alma Rosa II, Villa Faro, Mendoza, Los Mameyes, Villa Duarte, Simonico y Maquiteria, entre otros pertenecientes a la Circunscripción Uno.

    • Según Hernández, mientras estas dificultades son visibles para la población, la administración municipal "se empeña en confundir a la ciudadanía con mensajes publicitarios y anuncios, sin enfrentar ni resolver la problemática del municipio".

    También sostuvo que es frecuente escuchar las quejas de comunitarios por la acumulación de basura y el deficiente manejo de los imbornales en distintos puntos de Santo Domingo Este.

    "La queja generalizada es el deficiente servicio de recogida de basura, lo que genera acumulaciones en calles y esquinas y constituye un riesgo para la salud de los residentes", indicó.

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    Reacciones y críticas

    Hernández consideró que el deterioro de los servicios municipales se suma a otras dificultades que enfrentan las familias dominicanas, como el alto costo de los alimentos, la inseguridad ciudadana, las deficiencias en el suministro eléctrico y el encarecimiento de los medicamentos.

    Asimismo, cuestionó las medidas fiscales impulsadas por el Gobierno y aseguró que distintos sectores han advertido sobre el impacto que podrían tener en el costo de vida de la población.

    El dirigente de la Fuerza del Pueblo lamentó lo que calificó como una actitud indiferente de las autoridades ante los reclamos ciudadanos y afirmó que esa situación se refleja en las críticas que, según dijo, recibe la gestión municipal de Santo Domingo Este por el progresivo deterioro de los servicios básicos.

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