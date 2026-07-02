Fuerza del Pueblo cuestiona el manejo de los recursos destinados a la gestión de residuos sólidos

La Secretaría de Medio Ambiente del partido Fuerza del Pueblo (FP) expresó este jueves su "preocupación" por el manejo de los recursos del Fideicomiso Público-Privado DO Sostenible, al considerar que la ejecución de los fondos recaudados para la gestión integral de los residuos sólidos presenta serias interrogantes sobre su uso y transparencia.

"El Fideicomiso DO Sostenible se parece más a un fondo para distribuir beneficios a terceros", dijo el secretario de Medio Ambiente de la FP, Paíno Abreu.

Asimismo, señaló que los estados financieros de la entidad reflejan una marcada desproporción entre los recursos destinados a cumplir los objetivos de la ley y los utilizados para gastos administrativos y de personal.

Abreu explicó que, en los tres años de operación del fideicomiso, los gastos en personal ascendieron a más de RD$537 millones, equivalentes al 86 % de los recursos destinados a la construcción de rellenos sanitarios, mientras que los pagos por sueldos, compensaciones y honorarios representaron cerca de la mitad de lo invertido en el transporte de residuos.

Cuestionamientos

Sostuvo que la propia entidad fiduciaria recibió más de 223 millones de pesos por concepto de administración del fondo, monto que, según indicó, supera ampliamente los límites establecidos originalmente y eleva la comisión de administración hasta un 3 % de los ingresos percibidos.

La organización política también cuestionó los procedimientos utilizados para la contratación de miles de millones de pesos en contribuciones para residuos sólidos, infraestructura de rellenos sanitarios, transporte de residuos y alquiler de equipos, al considerar necesario que el país conozca bajo qué mecanismos se adjudicaron, supervisaron y auditaron esos recursos.

"La idea de eficiencia que motivó la creación de este fideicomiso se ha diluido en manejos poco transparentes y en una estructura de dirección excesivamente politizada", señaló Abreu.

Impacto ambiental y social

Mediante una nota de prensa, la Fuerza del Pueblo también manifestó su preocupación por las modificaciones introducidas a la Ley de Residuos Sólidos, pues, a su juicio, contradicen recomendaciones técnicas y generan conflictos con otras disposiciones relacionadas con el ordenamiento territorial y el uso de suelo.

Asimismo, se refirió al proyecto de instalación de una planta de valorización de residuos en el distrito municipal de La Cuaba, en Pedro Brand, sobre el cual consideró importante que cualquier iniciativa de esta naturaleza tome debidamente en cuenta las preocupaciones de las comunidades y las condiciones ambientales de la zona, procurando siempre soluciones que armonicen la protección de los recursos naturales, el desarrollo local y el interés colectivo.

La organización sostuvo que la adecuada gestión de los residuos sólidos debe sustentarse en criterios de transparencia, participación y sostenibilidad, garantizando que los recursos recaudados cumplan el propósito para el que fueron creados y se traduzcan en beneficios reales para la población y el medio ambiente.

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