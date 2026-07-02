Dirigentes del PLD visitarán casas en todo el país en busca de nuevos miembros

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) anunció este jueves que realizará los sábados 11 de julio y 1 de agosto los "Esfuerzos Concentrados", de forma simultánea, en todos los municipios y distritos municipales del territorio nacional.

El partido explicó, mediante una nota de prensa, que el "Esfuerzo Concentrado" es un método tradicional de trabajo mediante el cual se crean comisiones de miembros y dirigentes para visitar zonas casa por casa, presentar la propuesta política y facilitar la afiliación de nuevos miembros.

Indicó que, durante esas jornadas de trabajo planificadas, se formarán brigadas para visitar viviendas, entregar una carta de motivación de la dirección del PLD e identificar simpatizantes del partido, que posteriormente serán afiliados.

De acuerdo con el PLD, las actividades se alternarán con jornadas similares más allá de las fechas indicadas, como parte de un programa enmarcado en la implementación de la Línea Organizativa y Electoral (LOE).

El anuncio se hizo en el marco de una asamblea con presidentes provinciales, de circunscripciones electorales, sus enlaces y los subsecretarios de Organización, Asuntos Electorales y de Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC), realizada en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez.

Organización y Consulta

Rubén Bichara, coordinador de la Comisión de Implementación de la LOE, explicó los pasos a seguir para los "Esfuerzos Concentrados" y los detalles que deben tomarse en consideración durante esas actividades.

Durante la asamblea, Cristina Lizardo, en su rol de coordinadora de la Comisión Organizadora de la Consulta sobre Aspirantes Presidenciales (CONAP 2026), exhortó a los dirigentes presentes a seguir fortaleciendo las estructuras partidarias y a conformar, durante la semana en curso, las comisiones de consulta en las provincias y municipios, como lo establece el reglamento que rige dicho proceso. Asimismo, recordó que el plazo para su conformación vence el próximo domingo 5 de julio.

Por su parte, Mayobanex Escoto, secretario de Organización, presentó la auditoría de la plataforma LOE y la planificación de una jornada de esfuerzo concentrado para la captación y registro de nuevos simpatizantes, acciones fundamentales para continuar consolidando un partido más organizado, moderno y preparado para servir al pueblo dominicano.

Correspondió a Danilo Díaz, secretario de Asuntos Electorales, actualizar a los presentes sobre las novedades introducidas en la plataforma de registro de los miembros en los recintos donde funcionarán como tales. Además, dio a conocer las novedades de la Junta Central Electoral en torno al proceso de cedulación.

Margarita Pimentel puso como ejemplo la receptividad ciudadana obtenida durante el esfuerzo concentrado realizado en la zona de influencia de los bloques de comités intermedios Francisco del Rosario Sánchez, en el sector Herrera.

Héctor Olivo, moderador de la asamblea, explicó las acciones de las estructuras comunicativas del PLD con miras a reforzar una línea de comunicación unificada en torno a los temas de manejo de la dirección partidaria y su difusión entre la ciudadanía.