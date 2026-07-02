PSOE República Dominicana rechaza propuesta de Vox para eliminar el voto por correo en el exterior

El PSOE República Dominicana, filial en el país del Partido Socialista Obrero Español, rechazó este jueves la petición presentada por Vox ante la Junta Electoral Central de España para eliminar el voto por correo de los españoles residentes en el extranjero inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), al considerar que la iniciativa vulnera el derecho al sufragio de la ciudadanía que vive fuera de España.

En un comunicado de prensa, la organización dirigida por Iván Armengou afirmó que el voto desde el exterior está regulado por la legislación electoral española y cuenta con mecanismos de identificación, certificación censal y control que garantizan la autenticidad del sufragio y la transparencia del proceso electoral.

El miércoles, Vox solicitó a la Junta Electoral Central eliminar el voto por correo para los españoles residentes en el extranjero inscritos en el CERA y que estos solo puedan votar de forma presencial en consulados o embajadas.

La solicitud se debe al considerar que el actual sistema no ofrece suficientes garantías para verificar la identidad de los votantes ni la custodia de las papeletas, por lo que también pidió auditar y suspender las nuevas inscripciones en el CERA vinculadas a la Ley de Memoria Democrática.

En ese sentido, PSOE República Dominicana señala que la propuesta tendría un impacto sobre más de tres millones de españoles residentes en el extranjero, al impedirles ejercer el derecho al voto en igualdad de condiciones con quienes residen en territorio español. A su juicio, la medida sería discriminatoria y contraria a los principios constitucionales.

También cuestionó la falta de una posición pública del Partido Popular frente a la iniciativa de Vox y criticó las propuestas de esa formación para frenar la aplicación de la Ley de Memoria Democrática en los aspectos relacionados con los descendientes de la emigración española.

El PSOE República Dominicana reiteró que continuará defendiendo el derecho al voto de los españoles residentes en el exterior y abogó por mantener un sistema electoral que garantice una participación accesible, segura y con plenas garantías.