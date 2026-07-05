PLD confirma comisiones para consulta presidencial pese a advertencia de la JCE

La circular, firmada por la coordinadora de la CONAP-2026, Cristina Lizardo, ratifica además que la consulta peledeísta será celebrada el 18 de octubre, conforme a lo decidido por el Comité Central del partido. ( FUENTE EXTERNA. )

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) avanza en la conformación de las comisiones territoriales que tendrán a su cargo la organización de la consulta interna prevista para el 18 de octubre, proceso mediante el cual la organización busca definir su aspirante presidencial de cara a las elecciones de 2028.

EL PLD continúa en la conformación de su consulta pese a que la Junta Central Electoral (JCE) advirtió la semana pasada que ese proceso carece de respaldo legal y recordó la sentencia TSE-0011-2025, mediante la cual el Tribunal Superior Electoral (TSE) anuló una consulta similar.

En una circular dirigida a los organismos del partido, la Comisión Organizadora de la Consulta sobre Aspirantes Presidenciales (CONAP-2026) sostuvo que la certificación emitida por el secretario general de la JCE "no es vinculante" para la consulta y que el proceso se rige por los estatutos de la organización y el reglamento aprobado por el Comité Central.

Organización de la consulta

"En cuanto a la certificación firmada por el secretario general de la Junta Central Electoral, referida a la sentencia TSE/0011/2025 y a las circunstancias que en su momento la originaron, los miembros de la Comisión consideramos de interés comunicarles que la misma no es vinculante a la Consulta, pues son nuestros Estatutos y el Reglamento de la CONAP 2026 los que la norman", señala la circular firmada por la coordinadora de la comisión, Cristina Lizardo.

La Comisión Organizadora de la Consulta sobre Aspirantes Presidenciales (CONAP-2026) informó que este fin de semana fue reservado para concluir la integración de las comisiones de consulta en provincias, municipios, circunscripciones y distritos municipales.

Estas estructuras representarán a la CONAP-2026 en cada demarcación y tendrán bajo su responsabilidad la coordinación, supervisión y montaje del proceso en los territorios. La organización explicó que las comisiones deberán registrarse en una plataforma digital habilitada para procesar su conformación.

De acuerdo con una circular dirigida a los organismos del partido, las comisiones provinciales estarán integradas por el enlace territorial, quien las presidirá; el presidente provincial del PLD; y los presidentes y enlaces de las circunscripciones, municipios y distritos municipales.

En el caso de las comisiones municipales, de circunscripciones y de distritos municipales, la CONAP-2026 instruyó que sean conformadas procurando "el mayor grado de consenso y unidad posible" entre sus integrantes y los representantes de los aspirantes presidenciales.

El plazo para estructurar esas comisiones fue extendido hasta este domingo 5 de julio por decisión de la Comisión Organizadora.

La circular, firmada por la coordinadora de la CONAP-2026, Cristina Lizardo, ratifica además que la consulta peledeísta será celebrada el 18 de octubre, conforme a lo decidido por el Comité Central del partido.

Advertencia de la JCE

En el documento, la comisión exhortó a los dirigentes y militantes del PLD a continuar fortaleciendo las estructuras partidarias y a trabajar en la organización de la consulta "con entusiasmo y compromiso", con el objetivo de preparar a la organización para las elecciones de 2028.

Respuesta del PLD

La conformación de estas comisiones se produce luego de que la Junta Central Electoral (JCE) comunicara al PLD que la consulta anunciada carece de respaldo en el ordenamiento jurídico vigente, al advertir que la escogencia anticipada de aspirantes presidenciales fuera de los plazos establecidos por la ley podría vulnerar la normativa electoral.

Sobre ese punto, la CONAP-2026 sostuvo que la certificación emitida por el secretario general de la JCE "no es vinculante" para la consulta interna y afirmó que el proceso se rige por los estatutos del PLD y por el reglamento aprobado por el Comité Central.

"En cuanto a la certificación firmada por el secretario general de la Junta Central Electoral, referida a la sentencia TSE/0011/2025 y a las circunstancias que en su momento la originaron, los miembros de la Comisión consideramos de interés comunicarles que la misma no es vinculante a la Consulta, pues son nuestros Estatutos y el Reglamento de la CONAP 2026 los que la norman", señala la circular.

La JCE fundamentó su advertencia en la sentencia TSE-0011-2025, mediante la cual el Tribunal Superior Electoral anuló una consulta realizada por otra organización política, al considerar que equivalía a una selección anticipada de candidatura.

Pese a ese señalamiento, el PLD mantiene el calendario de trabajo de la CONAP-2026 y continúa organizando las estructuras que servirán de base operativa para la consulta presidencial de octubre.