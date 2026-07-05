PRM modifica sus estatutos y allana el camino para una eventual presidencia de Abinader

La reforma estatutaria se produce en medio de la competencia entre las principales figuras del oficialismo por la candidatura presidencial de 2028. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) aprobó este domingo una reforma parcial de sus estatutos que reduce de cuatro a dos años el próximo período de sus autoridades y crea una nueva estructura de dirección que permitirá al presidente de la organización delegar las funciones ejecutivas en el primer vicepresidente.

Los cambios fueron aprobados en medio de las gestiones para que el presidente Luis Abinader asuma la presidencia del partido mientras concluye su mandato constitucional.

Apenas dos días antes, el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, reveló que el mandatario pondera asumir esa responsabilidad tras la reestructuración interna de la organización.

En esa entrevista, Paliza explicó que el propósito de los cambios es que quien presida el partido pueda concentrarse en la conducción política de la organización, mientras las responsabilidades administrativas y operativas recaigan sobre otro dirigente.

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Precisamente, la reforma elimina la figura del coordinador ejecutivo de la Presidencia y dispone que el primer vicepresidente asuma la coordinación ejecutiva de esa instancia, además de convertirse en el primero en la línea de sucesión del presidente del partido.

Como parte de las modificaciones, el PRM incorporó una disposición transitoria que establece que las autoridades que resulten electas el próximo 9 de agosto ejercerán un período excepcional de dos años, entre 2026 y 2028, en lugar de los cuatro años previstos en los estatutos.

A partir del siguiente proceso interno, que se celebrará después de las elecciones nacionales de 2028, las autoridades volverán a ser escogidas para períodos ordinarios de cuatro años.

Cambios en la dirección del PRM

La reforma también amplía de 60 a 65 el número máximo de integrantes de la Dirección Ejecutiva y modifica el mecanismo para escoger a los vicepresidentes, quienes serán distribuidos de manera proporcional a los votos válidos obtenidos por la plancha ganadora de la presidencia del partido.

Asimismo, dispone que, una vez concluidas las elecciones nacionales de 2028, la siguiente dirección del PRM volverá a ser escogida mediante el voto universal, directo y secreto de la militancia, dejando la convención de delegados como una modalidad excepcional para el proceso de este año.

El Comité Nacional había aprobado la semana pasada que las nuevas autoridades fueran elegidas mediante una convención de delegados. Este domingo, además, la organización pospuso del 2 al 9 de agosto la elección de su presidente, vicepresidentes, secretario general y subsecretarios generales.

Llamados a la unidad

La reforma estatutaria se produce en medio de la competencia entre las principales figuras del oficialismo por la candidatura presidencial de 2028 y de reiterados llamados de la dirección del partido a preservar la unidad interna.

Durante la reunión del Comité Nacional celebrada la semana pasada, Abinader advirtió que uno de los principales riesgos para el PRM sería permitir que "las diferencias legítimas se conviertan en divisiones innecesarias". También afirmó que "el compañero no es un adversario" y que el verdadero adversario del partido es "el atraso, la pobreza y la desigualdad".

El mandatario reconoció que existen aspiraciones legítimas dentro de la organización, pero pidió a la dirigencia concentrarse en la gestión de gobierno. "Los dominicanos nos eligieron para resolver los problemas del país y no para oír hablar de los nuestros", expresó. Luego añadió: "Los problemas nuestros los discutimos internamente".