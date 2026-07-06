PLD exige investigación independiente por muerte de Darlin Mercado

De izquierda a derecha, Zoraima Cuello, vicepresidenta del PLD; Aris Yván Lorenzo, también vicepresidente; José Dantés, secretario de Asuntos Jurídicos, y Sigfrido Pared Pérez, exdirector del entonces Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), hoy Dirección Nacional de Inteligencia, durante la rueda de prensa en la Casa Nacional del partido. ( FUENTE EXTERNA )

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) exigió este lunes una investigación independiente y transparente sobre la muerte del joven Darlin Mercado Reyes durante una intervención policial en Herrera, Santo Domingo Oeste, y reclamó que se establezcan todas las responsabilidades conforme a la ley.

La organización sostuvo que el uso de la fuerza fue desproporcionado para una intervención originada por una infracción administrativa relacionada con la documentación de una motocicleta, al tiempo que insistió en que los procedimientos policiales deben regirse por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad establecidos en la Ley Orgánica de la Policía Nacional.

El PLD aseguró que el caso no constituye un hecho aislado. Recordó que en septiembre de 2025 advirtió sobre el incremento de las muertes por intervención policial, cuando un seguimiento periodístico contabilizaba 82 casos en el primer semestre de ese año, y afirmó que, de acuerdo con reportes de medios de comunicación, la cifra asciende actualmente a 147.

Asimismo, cuestionó los resultados de la reforma policial, para la que, según indicó, el Estado destinó 8,389 millones de pesos entre 2024 y 2025. El partido sostuvo que el proceso ha privilegiado la compra de equipos y cambios administrativos por encima de la formación humana y profesional de los agentes.

También recordó que el Gobierno prometió en 2020 que la reforma policial reduciría la delincuencia en un 50 % en un plazo de dos años y afirmó que ese compromiso debe evaluarse a partir de los resultados que perciben los ciudadanos en las calles.

Entre sus demandas, el PLD pidió la suspensión de los agentes involucrados mientras avanzan las investigaciones, la preservación de todas las evidencias y la implementación de medidas como el uso obligatorio de cámaras corporales, la publicación de un informe técnico de cada caso en un plazo de 72 horas, un registro mensual del uso de la fuerza y auditorías externas para fortalecer los controles sobre la actuación policial.

El comunicado fue presentado este lunes durante una rueda de prensa en la Casa Nacional del PLD y leído por la vicepresidenta de la organización, Zoraima Cuello, quien estuvo acompañada por el también vicepresidente Aris Yván Lorenzo, el secretario de Asuntos Jurídicos, José Dantés, y Sigfrido Pared Pérez, exdirector del entonces Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), hoy Dirección Nacional de Inteligencia.