El dirigente político Carlos Gabriel García Candelario anunció este martes que declinó aceptar su designación como cónsul general de la República Dominicana en Los Ángeles, California, cargo para el que fue nombrado por el presidente Luis Abinader mediante el decreto 418-26.

García Candelario explicó que la decisión fue adoptada luego de consultar con la Asamblea Nacional de dirigentes de su proyecto político, cuyos integrantes concluyeron de manera unánime que no era conveniente aceptar la posición.

"La misma no permitía al proyecto político que nosotros hemos encabezado durante muchos años, los espacios de poder necesarios para darle oportunidad a las personas que han creído en nosotros y que han dedicado toda su vida política al servicio del proyecto que nosotros hemos liderado y que conoce la mayoría del pueblo dominicano en las provincias del país y en el Distrito Nacional", expresó.

Sostuvo que aceptar el nombramiento representaría un beneficio de carácter personal para él, pero no permitiría la participación que, a su juicio, requiere su equipo para contribuir con la implementación de las políticas públicas impulsadas por el presidente Abinader.

Durante su programa Telediario, transmitido por Metrovisión, canal 62 de Claro y Aster, García Candelario informó que comunicó formalmente su decisión a sus familiares, amigos y relacionados, y señaló que responde a razones políticas y también personales.

Afirmó que nunca ha desarrollado su carrera política con el objetivo de obtener beneficios personales, sino como una forma de contribuir al crecimiento económico, político y social del país.

Respaldo a Abinader

Pese a rechazar la designación, García Candelario aseguró que mantiene su relación personal y política con el presidente Luis Abinader.

En ese sentido, afirmó que continuará respaldando las políticas del mandatario durante el tiempo restante de su gestión.

"Él sabe que puede contar plenamente con nosotros en la defensa de sus políticas, que están inspiradas en los intereses más nobles del pueblo dominicano", manifestó.

Durante su intervención, García Candelario señaló que hace más de cuatro años que decidió apoyar el proyecto político de Luis Abinader tras una reunión celebrada en su residencia cuando este aún era candidato presidencial.

Según explicó, como parte de ese compromiso presentó su renuncia tanto a la vicepresidencia del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) como al cargo de vicecanciller de la República, ocho meses antes de que Abinader asumiera la Presidencia en el 2020.

Aseguró que ambas renuncias respondieron al compromiso político que había asumido con el entonces candidato presidencial.

El decreto

El pasado 15 de junio, el presidente Luis Abinader emitió el Decreto 418-26, mediante el cual designó a Carlos Gabriel García Candelario como cónsul general de la República Dominicana en Los Ángeles, California, en sustitución de Bienvenido Alfonso Rodríguez Zorrilla.

García Candelario es abogado, diplomático y dirigente político. Fue presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en la provincia Santo Domingo y ha ocupado distintos cargos públicos, entre ellos diputado, viceministro de Relaciones Exteriores y director ejecutivo del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX), posición a la que renunció en marzo de 2020.