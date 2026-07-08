Fuerza del Pueblo crea unidad de comunicación estratégica y designa a Pedro Jiménez como director

La Fuerza del Pueblo (FP) informó este jueves la creación de la Unidad Especial de Comunicación Estratégica, una nueva dependencia partidaria que estará dirigida por el periodista y abogado Pedro Jiménez.

La organización explicó que la unidad fue creada por instrucciones de su presidente, Leonel Fernández, con el objetivo de fortalecer la estrategia de comunicación del partido y su relación con los medios de comunicación.

La designación de Jiménez fue oficializada mediante una comunicación firmada por el secretario general de la FP, Antonio Florián (Peñita).

Según el partido, la nueva dependencia trabajará de manera coordinada con la Secretaría de Comunicaciones para diseñar y ejecutar estrategias de comunicación institucional, además de servir de enlace con periodistas, medios de comunicación, líderes de opinión e influenciadores.

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Pedro Jiménez es periodista y abogado, especialista en comunicación estratégica y manejo de crisis. Cuenta con una amplia trayectoria en los medios de comunicación y actualmente forma parte del staff del programa radial El Sol de la Mañana. Además, es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo.

La organización indicó que la creación de esta unidad forma parte de un proceso de fortalecimiento de su estructura organizativa y comunicacional, con miras a mejorar la difusión de sus acciones y la coordinación de sus mensajes institucionales.