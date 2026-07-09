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Casa de Convergencia
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Leonel Fernández encabezará inauguración de la Casa de Convergencia

Durante el acto serán presentados los primeros 17 movimientos sociales que integran Convergencia Ciudadana

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    Leonel Fernández encabezará inauguración de la Casa de Convergencia
    El expresidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández (FUENTE EXTERNA)

    El expresidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, encabezará este viernes la inauguración de la Casa de Convergencia, nueva sede institucional de la plataforma Convergencia Ciudadana.

    Durante la actividad serán presentados oficialmente los primeros 17 movimientos sociales que integran la plataforma y que han decidido sectores de la sociedad.  respaldar el liderazgo de Fernández, como parte de una iniciativa orientada a fortalecer la participación ciudadana y la articulación de diversos

    En la ceremonia también participarán el presidente de Convergencia Ciudadana, Manolo Pichardo, y la secretaria general de la organización, Elena Mejía, junto a dirigentes políticos, empresarios, representantes de distintos sectores sociales y líderes de movimientos ciudadanos.

    Como parte del programa, se realizará el corte de cinta de la nueva sede, concebida como un espacio permanente para el diálogo, la planificación y el trabajo conjunto entre los movimientos que forman parte de esta iniciativa. 

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    Objetivos de la plataforma

    Convergencia Ciudadana es una plataforma de integración de movimientos sociales, comunitarios, profesionales y ciudadanos que respaldan el liderazgo de Leonel Fernández, y que promueve la participación, el liderazgo y el compromiso social como pilares para el desarrollo nacional.

    • La inauguración de la Casa de Convergencia marca el inicio de una nueva etapa de organización y coordinación entre los movimientos que integran la plataforma.

    El acto se realizará en la calle Lea de Castro No. 153, en el sector Gazcue, Distrito Nacional a partir de las 5:00 de la tarde

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