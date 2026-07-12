Abel Martínez acusa al PRM de llevar "hambre, miedo e inseguridad" a los dominicanos

El aspirante presidencial, Abel Martínez, durante un encuentro con dirigentes de Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, acusó este domingo al Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de llevar "penuria, miedo, hambre, inseguridad y todo lo malo" a los dominicanos, situación que, asegura, terminará en 2028.

"A partir del 2028, cuando asumamos la Presidencia de la República y le demos un nuevo rumbo al país", la situación del país tomará otro rumbo y positivo, según expresó Martínez durante un encuentro con dirigentes y simpatizantes del PLD en Santiago.

Papel histórico de Santiago

Martínez también resaltó el papel histórico de Santiago en la defensa de la nación y citó la Batalla del 30 de Marzo y la Guerra de la Restauración como ejemplos del espíritu de lucha del pueblo dominicano.

"Aquí no hay miedo. Aquí hay gloria, hay dignidad. Lo demostramos en la Batalla del 30 de Marzo, cuando derrotamos al ejército invasor haitiano, y lo reafirmamos durante la Guerra de la Restauración, cuando Santiago fue la capital de la República en armas, defendiendo la libertad y la dignidad del pueblo dominicano", afirmó.

Compromiso con el futuro

Para el excandidato presidencial peledeísta el mismo espíritu de lucha que ha caracterizado a los dominicanos debe inspirar el futuro del país.

"Llevamos la soberanía en la sangre y la dignidad en el pecho. El que está frente a ustedes, junto a Santiago, no nació para retroceder; nacimos para levantar a la República Dominicana", agregó.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante un encuentro con dirigentes y simpatizantes del PLD de la circunscripción uno de Santiago. En la actividad participaron los diputados Mayobanex Martínez y Bray Vargas, así como miembros del Comité Central de esa organización y otros dirigentes políticos de la provincia.