Abinader dice que "analiza" la posibilidad de optar por la presidencia del PRM

El presidente de la República, Luis Abinader, dijo este domingo que analiza la posibilidad de aspirar a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en medio del proceso de reestructuración interna que desarrolla esa organización política desde hace varios meses.

Aunque no confirmó que buscará el cargo, el mandatario dejó abierta la posibilidad de asumir esa responsabilidad en el futuro.

"Bueno, estoy analizando esa posición", respondió durante una entrevista concedida a la periodista Edith Febles y a José Monegro, director del periódico El Día, transmitida por Telesistema, canal 11.

Las declaraciones de Abinader coinciden con lo expresado días atrás por el actual presidente del PRM, José Ignacio Paliza, quien sostuvo que el jefe de Estado evalúa asumir la dirección de la organización oficialista.

Reforma del partido

En ese contexto, el PRM aprobó recientemente una reforma parcial de sus estatutos que reduce de cuatro a dos años el próximo período de sus autoridades y crea una nueva estructura de dirección que permitirá al presidente del partido delegar las funciones ejecutivas en el primer vicepresidente.

Las modificaciones fueron adoptadas mientras se desarrollan las gestiones para que Abinader asuma la presidencia del partido una vez concluya su mandato constitucional, si finalmente decide postularse.

En una entrevista reciente, Paliza explicó que los cambios buscan que quien presida la organización pueda concentrarse en la conducción política, mientras las responsabilidades administrativas y operativas recaigan sobre otro dirigente.

Como parte de la reforma, el PRM incorporó una disposición transitoria que establece que las autoridades que resulten electas el próximo 9 de agosto ejercerán un período excepcional de dos años, entre 2026 y 2028, en lugar de los cuatro años contemplados en los estatutos.

A partir del siguiente proceso interno, previsto para celebrarse después de las elecciones nacionales de 2028, las autoridades volverán a ser escogidas para períodos ordinarios de cuatro años.

La reforma también amplía de 60 a 65 el número máximo de integrantes de la Dirección Ejecutiva y modifica el mecanismo para elegir a los vicepresidentes, quienes serán distribuidos de forma proporcional a los votos válidos obtenidos por la plancha ganadora de la presidencia del partido.

Asimismo, dispone que, una vez concluidas las elecciones nacionales de 2028, la dirección del PRM volverá a ser elegida mediante el voto universal, directo y secreto de la militancia, dejando la convención de delegados como un mecanismo excepcional para el proceso interno de este año.

El Comité Nacional había aprobado la semana pasada que las nuevas autoridades fueran escogidas mediante una convención de delegados. Este domingo, además, la organización pospuso del 2 al 9 de agosto la elección de su presidente, vicepresidentes, secretario general y subsecretarios generales.

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Nueva etapa para el PRM

La eventual llegada de Abinader a la presidencia del PRM marcaría una nueva etapa en la estructura de liderazgo del partido oficialista, al coincidir con el tramo final de su segundo mandato y con el inicio del proceso de reorganización de la organización de cara a las elecciones de 2028.

Por el momento, el mandatario mantiene en suspenso una decisión que ha generado expectativas dentro del oficialismo, mientras la dirigencia del PRM continúa adecuando sus estatutos y su estructura interna para el próximo ciclo político programado para el 9 de agosto.

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