Leonel Fernández: "El sentimiento de repudio contra el PRM crece todos los días"

El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, durante un acto político en la provincia María Trinidad Sánchez. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, aseguró este domingo que el rechazo al Partido Revolucionario Moderno (PRM) aumenta en la misma proporción en que se agravan las dificultades que enfrenta la población, al considerar que el descontento social se ha convertido en el principal motor del crecimiento de esa organización política en todo el país.

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante un acto de juramentación de nuevos miembros en Nagua , municipio cabecera de la provincia María Trinidad Sánchez, donde afirmó que las incorporaciones registradas durante el fin de semana reflejan un fenómeno que se repite en todo el territorio nacional y aseguró que representan el inicio del camino hacia la victoria electoral de la Fuerza del Pueblo.

"Aquí iniciamos el camino hacia va victoria, que no se detendrá sino hasta subir las escalinatas del Palacio Nacional", expresó.

El dirigente opositor recordó que apenas el sábado encabezó la juramentación de un frente nacional de pastores evangélicos con presencia en las 31 provincias y el Distrito Nacional, así como la incorporación de profesionales y dirigentes provenientes de distintas demarcaciones del país, tras asegurar que el crecimiento de la organización responde al malestar que vive la población.

"Esto se va multiplicando cada día y encuentro la razón y el motivo. Hay un descontento social en la República Dominicana porque hay un malestar que está afectando a la generalidad de la población", manifestó conforme a una nota de prensa.

Fernández sostuvo que los dominicanos votaron por un cambio con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida, pero afirmó que la realidad ha sido distinta.

"Del cambio hemos pasado al retroceso", dijo, al comparar la actual gestión con "una guagua que va en reversa", mientras aseguró que muchos ciudadanos también la describen como "un carro con el motor fundido y la carrocería oxidada".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/12/whatsapp-image-2026-07-12-at-64331-pm-aa12e8f6.jpeg Juramentación de nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo, por parte de Leonel Fernández. (FUENTE EXTERNA)

Críticas a la gestión del PRM

Al referirse a la provincia María Trinidad Sánchez, afirmó que el Gobierno ha abandonado importantes obras iniciadas durante sus administraciones, entre ellas la ampliación del acueducto múltiple de Nagua, la continuación del malecón, nuevas escuelas y otros proyectos de infraestructura que, según dijo, permanecen paralizados.

Fernández también cuestionó la política agropecuaria del Gobierno, al considerar que las importaciones de arroz durante los períodos de cosecha afectan directamente a los productores nacionales.

"Nosotros creemos que los consumidores merecen precios justos, pero no a expensas de quebrar a los productores", afirmó, tras plantear que un gobierno de la Fuerza del Pueblo establecería un equilibrio en las importaciones para proteger tanto la producción nacional como el bolsillo de los consumidores.

Servicios públicos

El presidente de la Fuerza del Pueblo también señaló que el deterioro de los servicios públicos incrementa el malestar de la población, al citar la escasez de agua potable y el aumento de los apagones.

"Por donde quiera que voy me dicen que lo que está faltando es el agua. Para colmo, ahora se multiplican también los apagones en todo el territorio nacional. Tenemos apagones, aumentan la tarifa eléctrica, aumenta el costo del agua y tampoco tenemos agua", expresó.

Asimismo, sostuvo que la indignación ciudadana también se manifiesta en las protestas y cacerolazos registrados en distintos puntos del país, así como por hechos recientes de violencia que, según dijo, han provocado una creciente preocupación entre los dominicanos.

"El sentimiento de repudio contra el PRM crece todos los días en la medida en que se incrementan las penurias del pueblo dominicano", afirmó.

Durante la actividad, Leonel Fernández juramentó a dirigentes y personalidades provenientes del PRM y del PLD, entre ellos regidores en funciones, empresarios, profesionales, comunicadores y líderes comunitarios de María Trinidad Sánchez.