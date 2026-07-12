Johnny Pujols: "Cambios al Código Penal favorecerían a agresores sexuales de menores"

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols (c) durante la inauguración de locales municipales. ( FUENTE EXTERNA )

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, denunció este domingo que la propuesta de modificación del Código Penal está introduciendo cambios que favorecen a los agresores sexuales de menores, al reducir el tiempo disponible para que las víctimas presenten denuncias.

¿Por qué hay que proteger a los violadores y los agresores sexuales? ¿Cuál es el propósito de eso? ¿Cuándo el pueblo dominicano ha reclamado que eso cambie? Al contrario, deberían endurecerse las penas", expresó conforme a una nota de prensa suministrada a este medio.

El dirigente político, detalló que la legislación vigente permite a las víctimas denunciar hasta treinta años después de alcanzar la mayoría de edad, mientras que la propuesta reduce ese plazo a veinte años contados desde la comisión del hecho.

"Una niña agredida a los cinco años solo podría denunciar hasta los veinticinco. Es quitarle protección a la víctima y facilitarle las cosas al agresor, que solo tendrá que esperar en silencio", manifestó.

Destacó que en la mayoría de los países este tipo de delito tiende a ser imprescriptible, por lo que consideró que la propuesta dominicana va en dirección contraria a las tendencias internacionales.

Inauguración de local

Pujols reiteró que los delitos de agresión sexual contra menores deberían ser imprescriptibles y llamó a revisar la propuesta para garantizar mayor protección a las víctimas.

También cuestionó la modificación del artículo 141, la cual no ha sido solicitada por la ciudadanía y representa un retroceso en la protección de víctimas.

El secretario general del PLD, dio estas declaraciones durante la inauguración de uno de los locales del partido en la Descubierta, provincia Independencia como parte de un recorrido por la región sur.